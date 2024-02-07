ента новостей

01:27
«Авангард» забросил в ворота СКА 9 шайб, а Рид Буше сделал хет-трик
20:08
В Петербурге на Пяти углах в результате ДТП пострадала женщина пешеход и водитель «Мерседеса»
19:49
В Пушкине в ДТП пострадала пассажирка иномарки и женщина пешеход
18:43
Футбольный клуб «Лениградец» обыграл «Тюмень» на турецких сборах, счёт – 2:1 в пользу команды Сергея Кирьякова
18:42
Город мастеров: ваше творение в пространстве Петербурга
17:53
В ДТП на трассе «Парголово-Огоньки» погиб пассажир иномарки
16:43
Новый тематический электропоезд «Ласточка» расскажет о блокаде Ленинграда
13:39
В храме Смоленской иконы Божией Матери прошло праздничное богослужение в день памяти святой блаженной Ксении Петербургской
13:27
Во Фрунзенском районе задержали очередных поджигателей покрышек
13:18
В ДТП на трассе «Вологда-Новая Ладога» погибла водитель «Рено Логан»
13:10
У деревни Малое Карлино в ДТП пострадала 16-летняя девушка
13:03
В Ленобласти в ДТП на трассе «Гатчина-Ополье» погиб водитель иномарки
12:55
В Ленобласти задержан подозреваемый в убийстве
12:46
В Мурино неизвестный выстрелили из пневматили по автомобилю
12:41
Во Фрунзенском районе конфликт соседей завершился стрельбой из газового пистолета
12:33
В Петербурге задержали стрелявшего в водителя автобуса
12:28
В Колпино избили 16-летнего школьника
12:23
Пенсионерка с улицы Софьи Ковалевской отдала мошенникам 7 млн рублей
12:19
В Калининском районе пенсионерка перевела мошенникам 4,4 млн рублей
11:50
Более 120 человек погибли в результате бушующих лесных пожаров в Чили
11:11
Уроки «цифровой гигиены» могут войти в школьную программу
11:05
В Невском районе накрыли нарколабораторию по производству мефедрона
09:00
Городу нужно 90 тыс. работников
08:26
Продажи автомобилей выросли
01:23
Форвард «СКА-Невы» Святослав Гребенщиков забросил две шайбы в победном для петербургского клуба матче с новокузнецким «Металлургом»
15:12
Масштабная выставка «За Ленинград!» в Историческом парке «Россия – Моя история»
15:10
В Приморском районе задержали хулигана, брызнувшего из баллончика в лицо водителю «скорой помощи»
14:05
Премьера спектакля "Дядя Фёдор, пёс и кот" в ТЮЗе
13:49
Выставка «Кино - Петербург»
13:47
В Гатчине задержан местный житель, отправивший оппонента в больницу одним ударом
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » «Авангард» забросил в ворота СКА 9 шайб, а Рид Буше сделал хет-трик

«Авангард» забросил в ворота СКА 9 шайб, а Рид Буше сделал хет-трик

0
9
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Николай Прохоркин и Дамир Жафяров очков в матче с бывшим клубом набрать не смогли.

Счёт 9:4 в матче «Авангарда» и СКА («Питерец.ру» знает итоговый счёт – 9:4 в пользу омских «Ястребов») удивляет. Всё-таки скоро начнётся плей-офф, а с такой игрой обороны, как в отдельно взятом матче в Омске на ««Джи-Драйв Арене», Кубка Гагарина в Санкт-Петербурге этой весной не видать.

Однако развалился СКА лишь в заключительном периоде, а после второго перерыва команды вышли на лёд при счёте 3:3. СКА вообще открыл счёт уже на 3-й минуте, когда Арсений Грицюк реализовал большинство. После этого омичи трижды огорчили Никиту Серебрякова, которого заменил в дебюте второго периода Павел Мойсевич. Поначалу это помогло: петербуржцы усилиями Марата Хайруллина и Василия Глотова сравняли счёт, и в третьем периоде ожидалась борьба с равными шансами.

Однако Михаил Кравец нашёл нужные слова, и «Ястребы» просто смели СКА со льда, шесть раз забросив за 20 минут игрового времени третьей двадцатиминутки. Итог – малоприятные 4:9 в Омске: это поражение стало для СКА вторым крупным в этом сезоне (ранее были 0:3 от «Спартака» в сентябре.

В составе омского клуба хет-трик удался Риду Буше, Иван Игумнов сотворил дубль, а Иван Николишин набрал 2 (1+1) очка. Следующий соперник СКА – «Барыс» (матч состоится 8 февраля).



Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

7-04-2022, 01:24
Пропустив шесть шайб в третьем периоде, СКА разгромно проиграл ЦСКА в третьем матче серии Кубка Гагарина
3-11-2023, 18:34
Защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов сделал хет-трик и неожиданно стал главным героем победы «Ястребов» над СКА со счётом 5:3
7-09-2023, 01:17
В чемпионате МХЛ «СКА–1946» обыграл ярославский «Локо» со счётом 5:3, а МХК «Динамо Санкт-Петербург» минимально уступило череповецкому «Алмазу»
29-11-2017, 22:33
Чудинов открыл счёт, но «Авангард» проиграл СКА в «Ледовом»
23-03-2023, 00:32
СКА выиграл у «Торпедо» в четвёртый раз подряд и досрочно вышел в финал плей-офф Западной конференции КХЛ
4-03-2023, 00:48
Крупная победа над минским «Динамо» во втором матче позволила СКА сравнять счёт в серии плей-офф

Происшествия на дорогах

0
109
Вчера, 20:08
В Петербурге на Пяти углах в результате ДТП пострадала женщина пешеход и водитель «Мерседеса»
0
99
Вчера, 19:49
В Пушкине в ДТП пострадала пассажирка иномарки и женщина пешеход
0
107
Вчера, 13:18
В ДТП на трассе «Вологда-Новая Ладога» погибла водитель «Рено Логан»
0
121
Вчера, 13:10
У деревни Малое Карлино в ДТП пострадала 16-летняя девушка
Наверх