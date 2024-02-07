«Авангард» забросил в ворота СКА 9 шайб, а Рид Буше сделал хет-трик

Счёт 9:4 в матче «Авангарда» и СКА («Питерец.ру» знает итоговый счёт – 9:4 в пользу омских «Ястребов») удивляет. Всё-таки скоро начнётся плей-офф, а с такой игрой обороны, как в отдельно взятом матче в Омске на ««Джи-Драйв Арене», Кубка Гагарина в Санкт-Петербурге этой весной не видать.

Однако развалился СКА лишь в заключительном периоде, а после второго перерыва команды вышли на лёд при счёте 3:3. СКА вообще открыл счёт уже на 3-й минуте, когда Арсений Грицюк реализовал большинство. После этого омичи трижды огорчили Никиту Серебрякова, которого заменил в дебюте второго периода Павел Мойсевич. Поначалу это помогло: петербуржцы усилиями Марата Хайруллина и Василия Глотова сравняли счёт, и в третьем периоде ожидалась борьба с равными шансами.

Однако Михаил Кравец нашёл нужные слова, и «Ястребы» просто смели СКА со льда, шесть раз забросив за 20 минут игрового времени третьей двадцатиминутки. Итог – малоприятные 4:9 в Омске: это поражение стало для СКА вторым крупным в этом сезоне (ранее были 0:3 от «Спартака» в сентябре.

В составе омского клуба хет-трик удался Риду Буше, Иван Игумнов сотворил дубль, а Иван Николишин набрал 2 (1+1) очка. Следующий соперник СКА – «Барыс» (матч состоится 8 февраля).







