Волейбольный «Зенит» прервал серию неудач в Суперлиге, победив новокуйбышевский клуб «Нова», который тренирует Олег Согрин

Петербургский «Зенит» уже серьёзно отстаёт в турнирной таблице волейбольной Суперлиги от пятёрки лидеров, которую составляют «Зенит-Казань», «Белогорье», новосибирский «Локомотив», московское «Динамо» и уфимский клуб «Динамо-Урал». Если уфимцам перемены в составе и приглашение нового главного тренера, которым стал Борис Колчин, явно помогло преодолеть комплекс середняка, то «сине-бело-голубые» начали сезон – 2024/2025 просто плохо.

«Питерец.ру» напоминает: с 4-го по 9-й туры «Зенит» проиграл пять матчей из шести, поэтому победа над «Новой» в очередном туре Суперлиги была очень нужна. Кубинец Марлон Янт (на фото) появился на площадке с первых минут, а пару блокирующих составили Максим Космин и Иван Яковлев. Алекно выпустил в стартовом составе связующего Александра Бутько, поскольку давно и хорошо знает возможности этого волейболиста.

Счёт первой партии был самым упорным в этой встрече – 25:19 в пользу «Зенита». Вторая партия завершилась с разницей в 10 очков в пользу фаворита, третья – с ещё более весомым преимуществом «Зенита» в 11 очков. Самым результативным в который раз стал Владислав Бабкевич (17 очков). Важным событием стало появление на площадке восстановившегося от травмы Игоря Тисевича.