«СКА-Нева» забросила 9 шайб в ворота барнаульского клуба «Динамо-Алтай»: дубли в составе петербуржцев сделали Егор Гурзанов и Кирилл Танков

«Питерец.ру» задался вопросом: а забрасывала ли «СКА-Нева» больше девяти шайб в регулярном чемпионате ВХЛ – «Кубке Шёлкового Пути». Ответ – нет: «всего» лишь семь шайб влетели в ворота «Тамбова» 24 октября прошлого года (дубль тогда удался «невчанину» Демидову). И вот – сезонный триумф клубной результативности и разгромная победа над очередным соперником по «регулярке»: в роли жертвы выступила команда «Динамо-Алтай».

Уже первый период порадовал почти полтысячи зрителей на трибунах «Хоккейного города» счётом 6:2 в пользу команды Николая Воеводина. Восемь шайб в стартовом периоде – даже условные «Барыс» с «Медвешчаком» в лучшие для этих клубов времена вряд ли выдали бы подобный «перформанс». У хозяев дублем отметился Егор Гурзанов, по разу забросили Егор Гурзанов, Семён Синяткин, Альберт Конозов, Кирилл Танков и Арсений Коромыслов.

В следующей двадцатиминутке счёт 6:2 трансформировался в 7:3, а итоговый результат – приятные для поклонников петербургского клуба 9:4 (Танков тоже добрался до дубля). В турнирной таблице «СКА-Нева» делит 8–9 места с альметьевским «Нефтяником» – обе команды набрали по 62 очка. Впереди у «невчан» – ещё два домашних матча (1 февраля – с «Омскими крыльями», 5 февраля – с «Металлургом»).