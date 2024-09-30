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Питерец.ру » Спорт » «Торпедо» разгромило в Астане «Барыс» со счётом 10:1, а бывший форвард СКА Дмитрий Кагарлицкий достиг рубежа в 500 очков в КХЛ

«Торпедо» разгромило в Астане «Барыс» со счётом 10:1, а бывший форвард СКА Дмитрий Кагарлицкий достиг рубежа в 500 очков в КХЛ

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Свою первую шайбы за «Барыс» забросил сегодня Антон Бурдасов.

Когда-то казахстанский «Барыс» сам побеждал соперников по КХЛ со счётом 10:1 (случилось это в 2013 году во времена славной тройки Боченски – Бойд – Доус). А сегодня уже «Барыс» потерпел сокрушительное поражение от нижегородского «Торпедо», да ещё и на своём льду.

Открывший счёт в этом матче Дмитрий Кагарлицкий вписал себя в историю Лиги, став девятым хоккеистом, набравшим 500 очков в КХЛ. «Питерец.ру» перечисляет прочих рекордсменов – Сергей Мозякин, Вадим Шипачёв (сейчас играет за минское «Динамо»), Александр Радулов («Локомотив»), Данис Зарипов, Никита Гусев (московское «Динамо»), Найджел Доус, Сергей Широков («Сибирь»), Сергей Плотников (снова СКА) и торпедовец Кагарлицкий.

Дважды пропустив в стартовом периоде, «Барыс» отыгрался до первого перерыва после точного броска Антона Бурдасова, который ранее за свой новый клуб очков не набирал. Во втором периоде команда Вячеслава Буцаева просто рухнула, проиграв эту двадцатиминутку со счётом 0:5, итог – впечатляющие 1:10.

Интересный факт: 10 торпедовских шайб были заброшены разными игроками: кроме Кагарлицкого поразили ворота «Барыса» сегодня Артамонов, Орлов, Абрамов, Линч, Шавин, Почивалов, Гончарук, Фирстов и Свечников. А вот Василий Атанасов очков не заработал.


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