Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин признан РФС лучшим футболистом России сезона – 2023/2024, Сергей Семак – лучший тренер

Не так часто «Питерец.ру» заглядывает на сайт Российского футбольного союза (РФС), но на этот раз присутствовал веский повод – подведение итогов прошлого сезона. В главной номинации «игрок года» победил московский динамовец Константин Тюкавин (в прошлом сезоне можно было говорить просто «динамовец», но сейчас в РПЛ есть и «Динамо» из Махачкалы). Родившемуся в Архангельской области Тюкавину в июне исполнилось 22 года, он – воспитанник футбольной школы столичного «Динамо».

Лучшим тренером стал Сергей Семак, но завершись прошлый чемпионат России иначе, это звание мог бы получить тот же Марцел Личка («Краснодар» явно преждевременно расстался с Владимиром Ивичем). Составил РФС и традиционный ещё с советских времён список «33-х лучших футболистов» сезона, в котором можно увидеть ряд футболистов «Зенита» и тогда выступавшего за «Балтику» голкипера «сине-бело-голубых» Евгения Латышонка.

В символическую сборную сезона – 2023/2024 вошли голкипер Матвей Сафонов, защитники Дуглас Сантос, Сергей Волков, Хуниор Алонсо и Виллиан Роша, полузащитники Вендел, Вильмар Барриос и Мохаммад Мохеби и игроки атаки Максим Глушенков, Матео Кассьерра и Тюкавин.

Лучшим молодым футболистом стал Никита Салтыков из «Крыльев Советов».



