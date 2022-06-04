Баскетбольный «Зенит» разгромил ЦСКА в шестом матче финала на фоне слухов о скорой отставке Итудиса

Оказавшись в шаге от поражения в финальной серии Единой Лиги ВТБ, «Зенит» смог совершить невозможное – дважды подряд обыграть ЦСКА. «Питерец.ру» предвкушает седьмой матч финала: статистики уже установили, что такого в истории Лиги ВТБ уже не было. Ранее все финальные серии заканчивались досрочно.

В шестом матче, который прошёл в Санкт-Петербурге 2 июня, ЦСКА к первому перерыву лидировал с перевесом в 5 очков. Но после этого «сине-бело-голубые» просто растерзали соперника, совершив мощные рывки во втором и третьем отрезках матча. Итоговый счёт впечатляет – 82:63. Самым результативным у победителей стал Джордан Мики (17 очков). Впору вновь говорить о кризисе в армейском клубе, который проиграл дважды подряд в решающей серии плей-офф.

На фоне неудач в финале активно муссируются слухи о том, что Димитрис Итудис в новом сезоне будет тренировать турецкий «Фенербахче». Уже называются возможные преемники греческого специалиста на тренерском мостике ЦСКА – Душко Иванович, Яннис Сферопулос или Душан Алимпиевич.