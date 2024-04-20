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Питерец.ру » Спорт » Хет-трик Даниила Лазутина помог «СКА-1946» сравнять счёт в финальной серии Кубка Харламова с «Локо»

Хет-трик Даниила Лазутина помог «СКА-1946» сравнять счёт в финальной серии Кубка Харламова с «Локо»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
88-й номер петербургского клуба отличился забросил решающую шайбу менее чем за минуту до сирены.

На претендентских турнирах по шахматам в Канаде сегодня состоится счастливый 13-й тур, но «Питерец.ру» на забывает и о самом канадском спорте – хоккее с шайбой. Повод есть: «СКА-1946» сумел выиграть второй матч финальной серии плей-офф МХЛ в гостях и догнать ярославский «Локо».

Поначалу на лавры главного героя второй игры финала, которая проходила в Ярославле, нацелился форвард хозяев льда Дмитрий Ябелов, дважды реализовавший большинство. На 9-й минуте Ябелов открыл счёт с передач Ильи Роговского и Марка Ульева, а на 27-й минуте всё повторилось вновь: те же ассистенты, и тот же автор шайбы в ворота Глеба Саранчука. Но ход игры показал, что преимущества в две шайбы иногда не достаточно для итоговой победы.

Нашёлся лидер атаки и в составе «Сорок Шестых», которым оказался Даниил Лазутин. Не забивавший до этого в нынешнем плей-офф больше одной шайбы за матч Лазутин на этот раз сотворил хет-трик. Сначала Лазутин дважды отличлся в большинстве, а за 39 секунд до сирены в ворота «Локо» влетела победная шайба: один из ассистентов выступил голкипер «СКА-1946» Саранчук, вторым – Иван Демидов. Выиграв эту встречу со счётом 3:2, команда Германа Титова уравняла положение в серии.

Дата третьего матча – 21 апреля.



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