Хет-трик Даниила Лазутина помог «СКА-1946» сравнять счёт в финальной серии Кубка Харламова с «Локо»

На претендентских турнирах по шахматам в Канаде сегодня состоится счастливый 13-й тур, но «Питерец.ру» на забывает и о самом канадском спорте – хоккее с шайбой. Повод есть: «СКА-1946» сумел выиграть второй матч финальной серии плей-офф МХЛ в гостях и догнать ярославский «Локо».

Поначалу на лавры главного героя второй игры финала, которая проходила в Ярославле, нацелился форвард хозяев льда Дмитрий Ябелов, дважды реализовавший большинство. На 9-й минуте Ябелов открыл счёт с передач Ильи Роговского и Марка Ульева, а на 27-й минуте всё повторилось вновь: те же ассистенты, и тот же автор шайбы в ворота Глеба Саранчука. Но ход игры показал, что преимущества в две шайбы иногда не достаточно для итоговой победы.

Нашёлся лидер атаки и в составе «Сорок Шестых», которым оказался Даниил Лазутин. Не забивавший до этого в нынешнем плей-офф больше одной шайбы за матч Лазутин на этот раз сотворил хет-трик. Сначала Лазутин дважды отличлся в большинстве, а за 39 секунд до сирены в ворота «Локо» влетела победная шайба: один из ассистентов выступил голкипер «СКА-1946» Саранчук, вторым – Иван Демидов. Выиграв эту встречу со счётом 3:2, команда Германа Титова уравняла положение в серии.

Дата третьего матча – 21 апреля.







