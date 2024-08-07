Сборная Польши стала первым финалистом Олимпийского мужского волейбольного турнира: матч с американцами завершился победой команды Вильфредо Леона на тай-брейке

«Питерец.ру» внимательно следил за матчем между сборными Польши и США в полуфинале волейбольного тунира парижской Олимпиады, по итогам которого в финал прошла команда Николы Грбича. Поляки всё время вели в первом сете и взяли стартовую партию со счётом 25:23. А вот игра на балансе в следующем отрезке встречи принесла успех уже «звёздно-полосатой» команде – 27:25 в пользу сборной США и 1–1 по партиям.

В третьем сете Польша просто развалилась, уступив сопернику с неприличной для полуфинала Олимпиады разницей в 11 очков. Американцы вели 9:5 в четвёртом сете, но тут поляки вернулись в игру и сумели выиграть эту партию со счётом 25:23. Слабым звеном в составе американцев выглядел Томас Ешке – он и в четвёртом сете несколько раз подвёл свою команду, и на тай-брейке ему тоже не везло. Однако главный тренер сборной США Джон Спироу не убирал Ешке с площадки.

Главные события развернулись на тай-брейке: поляки повели в счёте, американцы вроде бы догнали, но после видеопросмотра стало ясно, что Вильфредо Леон задел руку игрока на блоке. Несмотря на все старания Мэттью Андерсона и Аарона Рассела американцы уступили в укороченной парии со счётом 13:15, и польская команда впервые с 1976 года сыграет в Олимпийском финале.