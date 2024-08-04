Определились пары Олимпийского волейбольного турнира у мужчин: Словения сыграет с Польшей, Италия

«Питерец.ру» считает волейбольный мужской турнир парижской Олимпиады не менее интересным зрелищем, чем баскетбольный (да и интриги явно больше, нет столь явного фаворита, как баскетбольная сборная США). Групповой этап отсеял слабейших: не попали в плей-офф волейболисты Сербии, Аргентины, Египта и Канады (главный тренер «Кленовых Листьев» Туомас Саммелвуо хорошо известен болельщикам петербургского «Зенита»).

Выигравшие группу А словенцы, в составе которых блистал на предварительном этапе Тончек Штерн, встретятся со сборной Польши. На бумаге поляков, в составе которых выступает Вильфредо Леон. Есть вероятность, что польская сборная в который раз сойдёт с дистанции в четвертьфинале: состав у команды Николы Грбича неровный, а игра – нестабильная (в матче с Италией поляки не добились даже тай-брейка, проиграв 1–3).

Сборная Франции, в которой на Олимпиаде играет зенитовец Женя Гребенников, сразится в четвертьфинале с Германией (здесь фаворитом назовём «Трёхцветных»). Победители группы С американцы должны без особых проблем проходить бразильский барьер. В составе «звёздно-полосатой» команды – Мэттью Андерсон и Майка Кристенсон.

Сборная Италии просто обязана проходить Японию и попадать в полуфинал.







