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Питерец.ру » Спорт » Гостевой победой «Рубина» в Нижнем Новгороде завершился 1-й тур чемпионата России по футболу: «Зенит» лидирует

Гостевой победой «Рубина» в Нижнем Новгороде завершился 1-й тур чемпионата России по футболу: «Зенит» лидирует

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.rubin-kazan.ru
«Рубин» выиграл в столице ПФО со счётом 4:2, победным стал гол аргентинца Валентина Вады.

«Питерец.ру» подводит приятные для «Зенита» итоги стартового тура нового чемпионата России: «сине-бело-голубые» занимают чистое первое место, опережая «Рубин», «Динамо», «Оренбург» и «Локомотив» по разнице мячей. Завершающий матч 1-го тура состоялся в понедельник в Нижнем Новгороде, и в нём было забито сразу шесть мячей.

«Пари НН» не без везения сумел сохранить прописку в высшем футбольном свете, сумев пройти через горнило стыковых матчей. Хозяева поля очень быстро открыли счёт: гвинейский португалец Зе Турбо оправдал своё звучное имя, поразив ворота Артура Нигматуллина. Не успели трибуны отпраздновать этот гол, как «Рубин» уже сравнял счёт усилиями албанца Доку. Казанский клуб сумел нанести сопернику решающий удар перед перерывом: сначала Александр Зотов вывел казанцев вперёд, а на 42-й минуте аргентинец Валентин Вада забил третий гол гостей.

Команда Сергея Юрана Саши Илича не собиралась сдаваться: после перерыва нижегородцы сумели приблизиться к сопернику. Это Валерий Царукян нанёс точный удар, перед которым оказался бессилен Нигматуллин. Все вопросы о победителе этой встречи снял гол Дмитрия Кабутова, забитый уже в компенсированное ко второму тайму время. Итог – 4:2 в пользу команды Рашида Рахимова.

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