«Динамо-ЛО» пригласило Сафонова и сохранило Мельникова, Пурина и Вишневецкого

«Питерец.ру» считает выступление команды «Динамо-ЛО» в прошедшем сезоне волейбольной Суперлиги весьма удачным. Заметно, что разница в классе между значительно более финансово мощным петербургским «Зенитом» и динамовцами сократилась, при этом «Динамо-ЛО» отличается большей стабильностью, чем уволивший по ходу сезона Туомаса Саммелвуо «Зенит».

Бывший игрок «Зенита» и «Факела» Алексей Сафронов стал заметным новичком «Динамо-ЛО». Этот 32-летний блокирующий теперь будет защищать цвета сосновоборцев. Клуб из Ленобласти продлил трудовые соглашения с несколькими игроками, из которых выделяются трое – Максим Пурин, Артём Мельников и Никита Вишневецкий.

Пресс-служба «Динамо-ЛО» специально отметила, что блокирующий Мельников – уроженец Соснового Бора, выступающий за родную для себя команду уже много лет. Опытный доигровщик Пурин выступает за динамовцев с 2014 года (с перерывом на один сезон в составе оренбургского «Нефтяника»). А либеро Никиту Вишневецкого клубный сайт прямо называет «одним из творцов исторического успеха» сосновоборского коллектива.