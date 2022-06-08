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Питерец.ру » Спорт » «Динамо-ЛО» пригласило Сафонова и сохранило Мельникова, Пурина и Вишневецкого

«Динамо-ЛО» пригласило Сафонова и сохранило Мельникова, Пурина и Вишневецкого

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vc-dynamo.ru
Ещё одним новичком клуба из Ленобласти стал Фаннур Каюмов.

«Питерец.ру» считает выступление команды «Динамо-ЛО» в прошедшем сезоне волейбольной Суперлиги весьма удачным. Заметно, что разница в классе между значительно более финансово мощным петербургским «Зенитом» и динамовцами сократилась, при этом «Динамо-ЛО» отличается большей стабильностью, чем уволивший по ходу сезона Туомаса Саммелвуо «Зенит».

Бывший игрок «Зенита» и «Факела» Алексей Сафронов стал заметным новичком «Динамо-ЛО». Этот 32-летний блокирующий теперь будет защищать цвета сосновоборцев. Клуб из Ленобласти продлил трудовые соглашения с несколькими игроками, из которых выделяются трое – Максим Пурин, Артём Мельников и Никита Вишневецкий.

Пресс-служба «Динамо-ЛО» специально отметила, что блокирующий Мельников – уроженец Соснового Бора, выступающий за родную для себя команду уже много лет. Опытный доигровщик Пурин выступает за динамовцев с 2014 года (с перерывом на один сезон в составе оренбургского «Нефтяника»). А либеро Никиту Вишневецкого клубный сайт прямо называет «одним из творцов исторического успеха» сосновоборского коллектива.

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