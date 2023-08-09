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Питерец.ру » Спорт » Связующий волейбольного клуба «Динамо-ЛО» Валентин Стрильчук переходит на должность тренера-селекционера

Связующий волейбольного клуба «Динамо-ЛО» Валентин Стрильчук переходит на должность тренера-селекционера

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vc-dynamo.ru
Полностью 38-летний Стрильчук игровую карьеру не завершает: в заявке он есть.

Валентин Стрильчук родился 11 января 1985 года, и «Питерец.ру» склонен считать его ветераном. На сайте сосновоборского клуба появилось интересное заявление, касающееся Стрильчука.

В нём говорится, что опытный связующий будет заявлен на сезон – 2023/2024 в качестве игрока, но в «Динамо-ЛО» ему предложена новая должность – клубный тренер-селекционер. Приводится и развёрнутый комментарий самого Стрильчука, в котором волейболист фактически заявил о завершении своей профессиональной карьеры. Стрильчук поблагодарил менеджмент «Динамо-ЛО» за предложение стать селекционером, которое он принял. Ветеран назвал переход в новый статус «новым вызовом, новым витком карьеры»: Стрильчук по-прежнему в команде, но его задачи теперь меняются. Валентин собирается поучаствовать в дальнейшем становлении и развитии клуба из Ленобласти. Но в тренировочном и даже игроком процессе Стрильчук участвовать не бросит. «Динамо-ЛО» уже пожелало Стильчуку успехов на новом поприще.

В клубе уверены, что Стрильчук легко сможет «подстраховать» ставшим теперь основным дуэт Дмитрий Ваш – Константин Тюшкевич.

На Мемориале Платонова Стрильчук обязательно выйдет на площадку в качестве игрока: Тюшкевич вызван в белорусскую сборную.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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