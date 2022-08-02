Если «Зенит» в 3-м туре крупно победил, то ЦСКА потерял очки в Нижнем Новгороде

Ошеломляющий по результативности второй тайм случился в матче 3-го тура чемпионата РПЛ между «Зенитом» и «Локомотивом». «Питерец.ру» не забыл, что больше года назад «сине-бело-голубые» уже громили железнодорожников с разницей в 5 мячей (тогда счёт был 6:1), но чтобы сразу пять голов в одни ворота за один тайм – тут нужна помощь футбольных статистиков. Дублем на этот раз отметился Иван Сергеев, ещё по одному взятию ворот «Локомотива» оформили Вендел, Клаудиньо и Зелимхан Бакаев. Теперь команда Сергея Семака идёт во главе турнирной таблицы, по разнице мячей опережая «Спартак» и ЦСКА.

А ведь именно московские армейцы могли стать единоличным лидером российского первенства, если бы не упустили победу в Нижнем Новгороде над клубом, сменившим название и главного тренера в межсезонье. Михаил Галактионов, который вместо Александра Кержакова тренирует теперь нижегородцев, должен быть доволен счётом 2:2 в поединке с ЦСКА. Ведь москвичи уже к середине первого тайма вели в два мяча после точных ударов Чалова и Мухина, но дубль Сулейманова спас «Пари–НН».