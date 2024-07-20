Гроссмейстер из Бурятии Жамсаран Цыдыпов продолжает лидировать на турнире «Moscow Open – 2024», набрав 6,5 очков после 7 туров, на пол-очка отстают Борис Савченко, Сергей Волков и Владимир Захарцов

Вот и закончилась победная серия Жамсарана Цыдыпова на «Moscow Open»: после шести побед подряд шахматист из Бурятии сыграл вничью с Борисом Савченко из Подмосковья. Эта ничья не помешала Цыдыпову сохранить лидерство в турнирной таблице – 6,5 очков после 7 туров. В случае победы белыми в следующем туре над москвичом Владимиром Захарцовым и ничьей на финише Цыдыпов наверняка выиграет турнир.

По две победы в пятницу одержали двое преследователей Цыдыпова – Захарцов и Сергей Волков. Первый справился с Александром Усовым и Константином Поповым, второй выиграл партии у Николая Клеймёнова и Александра Катаева. Теперь у Захарцова, Волкова и Савченко – по 6 очков и весомые шансы и на итоговую победу, и на призовые места (в 8-м туре Волков белыми сыграет с Захарцовым).

По 5,5 очков набрали шесть участников столичного турнира – гроссмейстеры Денис Хисматуллин (Башкортостан), Вадим Звягинцев (Москва) и Илья Ильюшёнок (ХМАО-Югра), а также саратовский международный мастер Василий Корчмар и мастера ФИДЕ Артём Галактионов и Дмитрий Ростовцев.

Петербужрцы Кирилл Шубин и Алексей Гоганов в 6–7 турах не одержали ни одной победы в сыгранных на двоих четырёх партиях. Оба набрали по 5 очков и занимают места во второй двадцатке.



