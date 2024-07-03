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Питерец.ру » Спорт » Нидерланды и Турция вышли в четвертьфинал Евро – 2024 и теперь сыграют между собой 6 июля

Нидерланды и Турция вышли в четвертьфинал Евро – 2024 и теперь сыграют между собой 6 июля

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
gettyimages.com
Букмекеры считали фаворитом сборную Австрии, но турки показали характер и выиграли, забив уже на 1-й минуте.

«Питерец.ру» продолжает освещение континентального первенства: определились все участники 1/4 финала. Сборная Нидерландов крупно победла Румынию (3:0) и прошла в следующий раунд Евро – 2024. Первый гол, ставший победным, в составе команды Рональда Кумана забил Коди Гакпо, а во втором тайме ворота румынского голкипера Ницэ дважды поразил Дониэл Мален. Так главный тренер команды из Страны Тюльпанов ещё на шаг приблизился к тому, чтобы стать чемпионом Европы не только в качестве игрока: в 1988 он вместе с Гуллитом и ван Бастеном выиграл подобный турнир.

Ошиблись те, кто считал, что австрийцы – фавориты в матче со сборной Турции: более сильная команда вряд ли может позволить себе пропустить уже на 1-й минуте. Итальянцы Лучано Спаллетти на групповом этапе могли пропустить на 1-й минуте от сборной Албании, но там и разница в классе была очевидна, и цена ошибки была не столь велика, как в плей-офф. В самом дебюте матча австрийцы показали полную неспособность организовать оборону собственных ворот, когда соперник подаёт угловой, итог – гол Демиреля. Тот же Демирель сделал дубль на 59-й минуте снова с углового. Австрийцы сократили отставание усилиями Грегорича, но Турция довела матч до победы, итоговый счёт – 2:1.



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