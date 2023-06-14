«Вегас» стал обладателем Кубка Стэнли – 2023, завершив 4–1 финальную серию с «Флоридой» Сергея Бобровского

«Питерец.ру» сочувствует Сергею Бобровскому, который в одном из важнейших матчей своей хоккейной карьеры подвергся форменному унижению. ВОСЕМЬ пропущенных шайб – и хоккейная «золушка» этого плей-офф из Флориды признала себя побеждённой. Легко проводятся параллели с финалом НБА: там тоже играли явный фаворит по итогам регулярного чемпионата («Денвер») и сенсационный андердог («Майами»), но там главная суперзвезда (Никола Йокич) был в рядах будущих победителей.

В НХЛовском плей-офф путь Бобровского очень напоминал историю Патрика Руа в 1993 году. Тогда «Монреаль Канадиенс» благодаря постоянным победам в овертаймах пробился в финал и пересилил «Лос-Анджелес Кингз» с Гретцки в составе. «Флорида» образца 2023 года показала феноменальную эффективность в овертаймах: 7 из 7!

Свою единственную победу в финальной серии, которая завершился со счётом 4–1 в пользу бывшего клуба Вадима Шипачёва, «Пантеры» тоже одержали в овертайме – в третьей игре, состоявшейся 9 июня. Но три из своих четырёх побед в финале «Вегас» одержал с крупным либо разгромным счётом (5:2, 7:2, 9:3). Главные звёзды новых обладателей Кубка Стэнли – Айкел, Пьетранджело, Стоун, Теодор, Вильям Карлссон и ставший MVP плей-офф Маршессо.