«Эдмонтон» разгромил «Флориду» 8:1 в четвёртой игре финала плей-офф НХЛ, но клуб Сергея Бобровского ведёт в серии 3–1

Не исключено, что «Флорида» просто решила отдохнуть, дав сопернику выиграть четвёртый матч финальной серии розыгрыша Кубка Стэнли. Логика понятна: сопернику отступать некуда, итоговые 0–4 иначе как позорными не назовёшь, так почему бы на один матч не сбросить обороты? Плюс лишний матч финала – лишняя реклама и прочие сопутствующие моменты. К тому же если в финале «лучшей хоккейной лиги мира» один соперник громит другого всухую, то может возникнуть вопрос насчёт пресловутой конкуренции в НХЛ, на поддержание которой направлены и драфт новичков, и «потолок зарплат». «Питерец.ру» видит параллель и с финалом НБА (об этом – в отдельной новости).

Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский продержался на льду 25 минут, за которые в его ворота влетели пять шайб (авторы – Янмарк, Хенрик, Холлоуэй, Макдэвид и Нурс). После этого разгром гостей на радость зрителям стадиона «Рождер Плэйс» продолжался: «Нейтяники» довели счёт до 8:1, а Коннор Макдэвид набрал 4 (1+3) очка. Но за разговорами о том, что «Эдмонтон» может воспрять или статистике Макдэвида (вышедшего уже на уровень Уэйна Гретцки 80-х) на второй план отходит главное: счёт 3–1 в серии НХЛ (да и НБА тоже) является едва ли не гарантией итоговой победы.