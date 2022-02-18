ента новостей

01:06
Оборона «Зенита» в первом тайме матча с «Бетисом» отсутствовала, и Кержаков трижды пропустил за 45 минут
11:24
Предлагают забирать фамилию
09:58
Что с пособием по безработице?
09:16
Как сохранить накопления?
21:50
Вторая победа над сборной Дании вывела нашу хоккейную сборную в полуфинал Олимпиады
09:28
Запад продолжает «истерить»
09:06
Заболеваемость упала
08:36
Иммунитет 100%?
20:37
Олимпийский вторник: неудачливый Латыпов и стойкая Валиева
13:16
Полицейские задержали в Москве подозреваемого в хищении денег у ветерана Великой Отечественной войны
13:11
В Петербурге полицейские обнаружили более полукилограмма наркотического средства
10:42
С Жириновским все серьезно
10:12
Что с вкладами?
09:05
«Омикрон» учебе не помеха
13:51
Пападакис и Сизерон выиграли турнир танцоров на зимней Олимпиаде, Синицына и Кацалапов – вторые
11:40
Милонов против праздника 14 февраля
09:41
Болеют даже руководители
09:26
Как поведут себя активы
21:52
Иван Федотов начал пропускать на Олимпиаде, и сборная России проиграла в овертайме
11:19
Зачем ограничивать наличные?
10:32
Привились 3,4 млн человек
09:53
Кто если не Путин?
13:39
Выставка "Мы учились в СХШ"
13:07
В Петербурге задержали подозреваемых в организации незаконной миграции
13:05
В Петербурге группа автоугонщиков предстанет перед судом
12:46
ФК «Зенит» одерживает вторую победу на Кубке Атлантики
12:39
Принц Чарльз во второй раз диагностировали Covid-19
12:35
Начальник полиции Лондона Крессида Дик ушла в отставку после серии скандалов
12:15
В Петербурге пенсионерка перевела аферистам более 4-х миллионов рублей
09:49
Чем займутся в петербургском отделении МИД?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Оборона «Зенита» в первом тайме матча с «Бетисом» отсутствовала, и Кержаков трижды пропустил за 45 минут

Оборона «Зенита» в первом тайме матча с «Бетисом» отсутствовала, и Кержаков трижды пропустил за 45 минут

0
4
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
fc-zenit.ru
Зенитовский вратарь ещё и «привёз» третий гол в собственные ворота, когда удивил Ракицкого неожиданной передачей.

Испанский «Бетис» никак нельзя назвать сложным соперником для чемпиона России. «Питерец.ру» считает главной звездой севильского клуба тренера Мануэля Пеллегрини. Интересно, что едва ли не наиболее известные в футбольном мире игроки «Бетиса» (Бельерин и Бартра) начали матч в Санкт-Петербурге на скамейке запасных (Бельерин и Бартра).

Однако настоящая легенда в составе «Бетиса» есть: 40-летний полузащитник Хоакин не только появился в стартовом составе, но и ассистировал открывшему счёт красивым ударом головой партнёру. К 18-й минуте «Зенит» на своём поле уступал уже два мяча: после гола со стандарта получили ещё и «бильярдный» по точности удар Жозе Виллиана. Если в эпизоде со вторым пропущенным голом Михаил Кержаков выглядел просто статистом, то третий мяч «Бетиса» (а счёт к тому времени усилиями Артёма Дзюбы и Малкома стал ничейным!) – на совести голкипера «сине-бело-голубых». Кержаков неудачно отпасовал Ракицкому, украинский защитник не успел за мячом, и гости организовали кинжальную атаку, которую завершил мексиканец Гуардадо. Счёт 2:3 так и сохранился до финальной сирены, а с подобной игрой в обороне «Зениту» можно забыть об амбициях в этом розыгрыше Лиги Европы.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

15-03-2019, 01:11
Чуда не произошло: «Зенит» проиграл и второй матч «Вильярреалу»
19-07-2016, 20:21
Фалькао и Кержаков забили в товарищеском матче «Монако» — «Зенит»
4-08-2017, 20:53
«Утрехт» стал соперником «Зенита» в Лиге Европы, «Краснодар» сыграет с «Црвеной Звездой»
26-10-2014, 22:21
«Зенит» громит «Мордовию» — 5:0
28-08-2018, 00:11
Жозе Моуриньо близок к провалу
25-01-2022, 18:35
Соперник «Зенита» по 1/16 Лиги Европы набрал отличную форму

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
401
4-02-2022, 10:24
На КАД столкнулись три грузовика
0
494
1-02-2022, 18:52
В Ленобласти произошло массовое ДТП
0
480
31-01-2022, 13:12
На трассе «Скандинавия» в Ленобласти водитель иномарки погиб в ДТП с автобусом
0
943
28-01-2022, 10:37
В Ленобласти иномарка насмерть сбила пешехода
Наверх