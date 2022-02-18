Оборона «Зенита» в первом тайме матча с «Бетисом» отсутствовала, и Кержаков трижды пропустил за 45 минут

Испанский «Бетис» никак нельзя назвать сложным соперником для чемпиона России. «Питерец.ру» считает главной звездой севильского клуба тренера Мануэля Пеллегрини. Интересно, что едва ли не наиболее известные в футбольном мире игроки «Бетиса» (Бельерин и Бартра) начали матч в Санкт-Петербурге на скамейке запасных (Бельерин и Бартра).

Однако настоящая легенда в составе «Бетиса» есть: 40-летний полузащитник Хоакин не только появился в стартовом составе, но и ассистировал открывшему счёт красивым ударом головой партнёру. К 18-й минуте «Зенит» на своём поле уступал уже два мяча: после гола со стандарта получили ещё и «бильярдный» по точности удар Жозе Виллиана. Если в эпизоде со вторым пропущенным голом Михаил Кержаков выглядел просто статистом, то третий мяч «Бетиса» (а счёт к тому времени усилиями Артёма Дзюбы и Малкома стал ничейным!) – на совести голкипера «сине-бело-голубых». Кержаков неудачно отпасовал Ракицкому, украинский защитник не успел за мячом, и гости организовали кинжальную атаку, которую завершил мексиканец Гуардадо. Счёт 2:3 так и сохранился до финальной сирены, а с подобной игрой в обороне «Зениту» можно забыть об амбициях в этом розыгрыше Лиги Европы.