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Питерец.ру » Спорт » Малком – в Саудовскую Аравию, Адамов – в «Зенит», а Гойло – в Сочи

Малком – в Саудовскую Аравию, Адамов – в «Зенит», а Гойло – в Сочи

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10
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
«Зенит» и «Сочи» произвели обмен вратарями, но велики ли шансы у Адамова на место в основе «сине-бело-голубых»?

60 млн евро и доброе слово Помогли саудовскому клубу «Аль-Хиляль» купить у «Зенита» бразильца Малкома. «Питерец.ру» посмотрел рейтинг летних трансферов: Малком, Кристофер Нкунку («Челси») и Мануэль Угарте («Пари Сен-Жермен») обошлись новым клубам именно в 60 млн. Дороже этим летом стоили лишь шестеро футболистов – Деклан Райс (116 млн, «Арсенал»), Джуд Беллингхэм (103 млн, «Реал»), Кай Хавертц (75 млн, «Арсенал»), Доминик Собослаи (70 млн, «Ливерпуль»), а также Мэйсон Маунт («Манчестер Юнайтед») и Сандро Тонали («Нькасл») – оба по 64 млн евро.

Но «Зенит» продолжает трансферную активность: произведён взаимовыгодный обмен вратарями с футбольным клубом «Сочи». Никита Гойло не слишком задержался в Санкт-Петербурге после предыдущей аренды и теперь отправился на курорт в новую. Номинально третьим вратарём «Зенита» стал новичок из «Сочи» Денис Адамов (основной – Михаил Кержаков, запасной – Александр Васютин).

А ведь ещё и Даниил Одоевский отправился из «Зенита» за игровой практикой в первый дивизион. Но пока «Волгарь» Одоевского буквально терпит бедствие: во 2-м туре астраханцы разгромлены «Акроном» (1:4). Одоевский отстоял оба матча «Волгаря» и пропустил 6 мячей (в среднем – по 3 за игру).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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