Сергей Карякин и Александра Горячкина не сыграют за сборную России по шахматам на Играх БРИКС летом в Казани

«Питерец.ру» не стал бы обращать внимания на состав шахматной сборной России на Играх БРИКС, если бы не скажем так немного спорный состав национальной команды. Нет сомнений, что Владислав Артемьев включён в сборную по той причине, что соревнования пройдут в Казани – городе, где проживает этот гроссмейстер, родившийся в Омске. А вот отсутствие Сергея Карякина и, наоборот, присутствие участника Суперфинала чемпионата России в Царском Селе Андрея Есипенко породили некий информационный шум.

ФШР объяснила отсутствие Карякина, занимающего очень высокое место в текущем рейтинге ФИДЕ (выше из россиян – только Ян Непомнящий) не лучшей спортивной формой участника чемпионского матча с Магнусом Карлсеном в 2016 года. Но СМИ уже растиражировали ответ Карякина, который обрушился с критикой на отечественных шахматных функционеров, заодно указав на не лучшие результаты вызванного в сборную ростовчанина Андрея Есипенко, который неудачно сыграл на турнире в Шардже. В ОАЭ Есипенко занял 55-е место, позади юного Ивана Землянского.

Удивляет отсутствие в женской команде обладательницы лучшего рейтинга ФИДЕ среди россиянок Александры Горячкиной (честь российского флага в Казани будут защищать Валентина Гунина и Екатерина Лагно).



