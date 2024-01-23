Футбольный клуб «Ленинградец» пробудет на сборах в Турции до 19 февраля: сезон в ФНЛ возобновится 3 марта

Поскольку в футбольных чемпионатах продолжается зимний перерыв, «Питерец.ру» давно ничего не сообщал о футбольном «Ленинградце». По итогам первого круга первой лиги коллектив Сергея Кирьякова смогла отдалиться от зоны вылета, но вся борьба ещё впереди. Как же проводит зиму «Ленинградец»?

Потренировавшись в Зеленогорске до середины января, «кирьяковцы» отправились на курорт в Турцию, где пробудут до 19 февраля, то есть более чем месяц. Клубный сайт уже подсчитал: более продолжительных сборов в истории «Ленинградца» ещё не было: хорошо бы, чтобы результат во втором круге оправдал затраченные усилия. При этом «Ленинградец» избавился от трёх футболистов – Михаила Маркина, Максима Левина и Владислава Сиротова. Самым известным из них можно назвать Маркина: очевидно, что этот бомбардир просто не потянул уровень дивизионом выше. А вот о приобретениях «Ленинградца» пока ничего достоверного не известно, хотя трансферы и «планируются».

На сборах игроки «Ленинградца» займутся физподготовкой и сыграют несколько контрольных матчей. Уже состоялся один из них: «Нефтчи» из Узбекистана удалось обыграть «Ленинградец» с разницей в один мяч.

Другими соперниками «Ленинградца» в Турции станут «Ротор», «Тюмень» и «Черноморец».