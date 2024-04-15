Российский гроссмейстер Непомнящий после ничьей в 9-м туре турнира претендентов продолжает лидировать вместе с индийским шахматистом Гукешем – у обоих по 5,5 очков

«Питерец.ру» оценивает 9-й тур претендентского турнира в Торонто как довольно скучный – всего одна результативная партия из четырёх. С неё и начнём: считавшийся аутсайдером турнира индийский гроссмейстер Сантош Видит неожиданно победил американца Хикару Накамуру. Игравший чёрными Накамура в какой-то момент «поплыл» и допустил две фатальные ошибки подряд, признав своё поражение на 36-м ходу. А ведь в прошлом туре Накамура в результате красивого тактического удара вынудил капитулировать своего соотечественника Фабиано Каруану. Но после поражения от Видита Накамура отстаёт от дуэта лидеров на очко и теперь просто обязан побеждать белыми Ниджата Абасова из Азербайджана.

Ян Непомнящий попал в ничейную серию: ничья с Алирезой Фируджей из Франции стала для участника двух матчей за мировую шахматную корону уже пятой подряд. Вокруг партии Фируджа – Непомнящий ещё и разгорелся судейский скандал: отличающийся броской одеждой француз пришёл в ... скрипящих ботинках, и в какой-то момент нарвался на замечание от арбитра. Расстроенный ничьей Фируджа (у него теперь 3,5 очка – это на 2 очка меньше, чем у Непомнящего и Доммараджу Гукеша) сетовал, что претензии к его обуви лишили его необходимой шахматисту концентрации.







