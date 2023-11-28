Баскетбольный «Зенит» обыграл «Руну» с разницей в 12 очков, при этом Походяев забил 6 трёхочковых бросков

Три четверти матча между московской «Руной» и петербургским «Зенитом» в Единой Лиге ВТБ проходили в равной борьбе, но сил и глубины скамейки на заключительный отрезок встречи у хозяев паркета не хватило. «Питерец.ру» рад, что в Москве появился второй сильный баскетбольный клуб, который способен занять нишу московского «Динамо» 90-х годов. «Руна» стартовала в сезоне – 2023/2024 с трёх побед, а по ходу первенства сумела победить в Казани УНИКС (86:83), хотя Ненад Димитриевич и набрал в том матче 23 очка.

«Руна», которую тренирует турецкий специалист Эртюгрул Эрдоган, смогла выиграть первую четверть «+4», но во второй доминировал уже «Зенит» (32:17). Дальние попадания включившего режим то ли Реджи Миллера, то ли Игоря Куделина форварда «Руны» Данилы Походяева и индивидуальное мастерство черногорца Николы Ивановича, набравшего в этом поединке 24 очка, позволили «Руне» настичь «Зенит» к старту заключительной четверти. Но здесь петербуржцы оторвались от соперника на 10 очков, к тому же «полетели» дальние броски у Кайла Курича. Итог – 93:85 в пользу команды Хавьера Паскуаля: «Зенит» теперь занимает промежуточное третье место.

24 очка в составе победителей набрал Трент Фрейзер, 20 очков – у Курича.