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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» обыграл «Руну» с разницей в 12 очков, при этом Походяев забил 6 трёхочковых бросков

Баскетбольный «Зенит» обыграл «Руну» с разницей в 12 очков, при этом Походяев забил 6 трёхочковых бросков

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Нашлись у «Зенита» и свои снайперы: Кайл Курич «отгрузил» «Руне» 5 дальних бросков, а Фрейзер – 4.

Три четверти матча между московской «Руной» и петербургским «Зенитом» в Единой Лиге ВТБ проходили в равной борьбе, но сил и глубины скамейки на заключительный отрезок встречи у хозяев паркета не хватило. «Питерец.ру» рад, что в Москве появился второй сильный баскетбольный клуб, который способен занять нишу московского «Динамо» 90-х годов. «Руна» стартовала в сезоне – 2023/2024 с трёх побед, а по ходу первенства сумела победить в Казани УНИКС (86:83), хотя Ненад Димитриевич и набрал в том матче 23 очка.

«Руна», которую тренирует турецкий специалист Эртюгрул Эрдоган, смогла выиграть первую четверть «+4», но во второй доминировал уже «Зенит» (32:17). Дальние попадания включившего режим то ли Реджи Миллера, то ли Игоря Куделина форварда «Руны» Данилы Походяева и индивидуальное мастерство черногорца Николы Ивановича, набравшего в этом поединке 24 очка, позволили «Руне» настичь «Зенит» к старту заключительной четверти. Но здесь петербуржцы оторвались от соперника на 10 очков, к тому же «полетели» дальние броски у Кайла Курича. Итог – 93:85 в пользу команды Хавьера Паскуаля: «Зенит» теперь занимает промежуточное третье место.

24 очка в составе победителей набрал Трент Фрейзер, 20 очков – у Курича.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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