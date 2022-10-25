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Питерец.ру » Спорт » «Зенит» разромил «Сочи», забив семь безответных мячей

«Зенит» разромил «Сочи», забив семь безответных мячей

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.championat.com
Александру Точилину (на фото) есть от чего грустить.  

7:0 – таков итог матча 14-го тура чемпионата РПЛ между «Зенитом» и «Сочи». «Питерец.ру» напоминает, что в нынешнем футбольном чемпионате России «Зенит» выигрывал и с более крупным счётом, когда 11 сентября разгромил «Оренбург» 8:0. Команда Сергея Семака одержала ещё четыре крупных победы, но с более скромным счётом, обыграв «Крылья Советов» (3:0), «Локомотив» (5:0), «Урал» (4:0) и «Пари Нижний Новгород» в прошлом туре (3:0).

В игре с сочинцами дублями отметились открывший счёт уже на 2-й минуте Иван Сергеев и Малком, ещё по голу в ворота Джанаева забили Вендел, Вильям Барриос и Густаво Мантуан. СМИ обратились за комментарием к сочинскому тренеру Александру Точилину, который сказал, что и комментировать здесь особенно нечего.

А вот другой матч дня в РПЛ сложился гораздо драматичнее. «Урал» получил численное преимущество над «Крыльями Советов» после удаления в составе самарцев Гленна Бейла. При этом голландец ещё и «привёз» пенальти в ворота Овсянникова, который реализовал уралец Каштанов. После этого Газинский удвоил преимущество «Урала», а Глушенков установил итоговый счёт 2:1 в пользу клуба из Екатеринбурга.

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