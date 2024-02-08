Хоккеист «Авангарда» Холодилин не наказан за нанесение травмы форварду СКА Толчинскому

Споры вокруг зрелищного матча «Авангарда» и СКА, который состоялся в чемпионате КХЛ 6 февраля, не утихают. «Питерец.ру» напоминает, что армейцы Петербурга потерпели в Омске чувствительное поражение с разницей в пять шайб, когда оборона СКА развалилась в заключительном периоде.

Спортивно-дисциплинарный комитет Лиги разобрал игровой эпизод, завершившийся травмой нападающего СКА Сергея Толчинского (игравшего за омских «Ястребов» в 2020–2023 годах и ставшего главным героем победного для «Авангарда» розыгрыша Кубка Гагарина – 2021). Никита Холодилин сначала «приложил» Толчинского, а затем ещё и успел ударить бросившегося на защиту упавшего одноклубника Алекса Гальченюка. Решение СДК – оправдательное: Холодилин не совершил намеренного нарушения правил и никакого дополнительного наказания не понесёт. Холодилин (кстати, нападающий) за 11 минут игрового времени в игре против петербургского клуба получил два малых штрафа.

Теперь в контратаку пошёл «Авангард», потребовавший от Романа Ротенберга опровергнуть слова о том, что омичи намеренно пытались травмировать игроков СКА. Ротенберг ещё заявил, что речь не идёт о потере Толчинского, хотя с «Барысом» 8 февраля MVP плей-офф – 2021 точно сыграть не сможет.