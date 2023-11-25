Владимир Крикунов с поражения начал руководство петербургским хоккейным «Динамо»: «Ижсталь» победила по буллитам – 3:2

«Питерец.ру» не стал посвящать отдельную новость появлению 73-летнего Владимира Крикунова на тренерском мостике «Динамо» из Северной столицы. Крикунов за свою тренерскую карьеру, начавшуюся в год прихода Горбачёва на пост генсека ЦК КПСС, поработал в стольки клубах, что одно их перечисление займёт целый абзац.

15 ноября петербургские динамовцы разгромили «Ижсталь» в «Юбилейном» (5:1), да и вообще клуб из столицы Удмуртии был максимально «удобным» соперником. Но на этот раз «Ижсталь» упёрлась и не только не проиграла в основное время и в овертайме, но и сумела взять верх в буллитной серии.

Первая двадцатиминутка завершилась со счётом 0:0, а счёт открыли динамовцы после точного броска Тимура Шарифьянова. Малый штраф Михасёнка привёл к меньшинству в дебюте третьего периода, чем смогла воспользоваться «Ижсталь»: счёт сравнял Шаборшин. Концовка основного времени получилась горячей: Шарифьянов сделал дубль, но «Динамо» не удержало победу. Всего за 6 секунд до сирены Сергей Белов пропустил обидную шайбу, а буллиты завершились в пользу «Ижстали»: здесь отличился голкипер хозяев Владимир Мосин.

После 29 матчей петербургское «Динамо» набрало 30 очков и занимает в ВХЛ 18-е место. Следующий соперник – «Молот».