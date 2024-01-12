ента новостей

21:52
СКА победил «Спартак» со счётом 5:2, но это не помешало Илье Ковальчуку набрать юбилейное очко в КХЛ
13:35
В Ротонде Мариинского дворца состоялся вечер памяти Елены Образцовой
12:01
В Ленобласти раскрыли кражу самосвала
11:27
В Ленобласти раскрыли мошенничество в отношении пенсионерки из Вырицы
11:22
В Московсом районе задержали подозреваемого в разбойном нападении на таксиста
11:17
В Невском районе задержали молодого мужчину за обман 91-летней петербурженки
11:10
В Петербурге задержали подозреваемого в поножовщине в Шушарах
09:31
МВД привлечет искусственный интеллект к поиску правонарушителей
16:56
СКА всухую обыграл «Витязь», трижды забросив в большинстве
14:54
В Петербурге задержали троих молодых людей за нападение на курьера
14:42
В Колпино пенсионер продал квартиру и передал мошенникам более 4,6 млн рублей
14:35
В Приморском районе иномарка сбила 16-летнего подростка
14:14
В Ленобласти 28 образовательных организаций получили новый автотранспорт
14:08
Места дислокации передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 11 по 14 января
12:03
В Петербурге задержали злоумышленника, похитевшего икону из храма на улице Софьи Ковалевской
11:54
В Ленобласти в лобовом ДТП пострадали три человека
10:25
В Гатчине задержали мигранта, напавшего на ребенка
10:17
В Ленобласти в ДТП пострадал 10-летний пассажир "Great Wall"
20:14
В Санкт-Петербурге прошел шахматный фестиваль «Рождественский»
19:56
В Гатчине завершились Всероссийские соревнования по бадминтону «Русская зима»
14:04
В Ленобласти эвакуатор сбил двоих пешеходов
13:47
В Ленобласти ликвидировано свыше 250 стихийных свалок
13:06
Полиция Петербурга задержала ещё одного поджигателя покрышек
13:00
Выставка Эдуарда Мойсейкова «Русь многоликая»
12:55
На Васильевском острове иномарка сбила курьера на велосипеде
12:49
В Петербурге из храма на улице Софьи Ковалевской украли икону
12:44
В Петербурге задержали злоумышленника избившего прохожего на Загородном проспекте
12:37
Полицейские задержали подростка, подозреваемого в грабеже на Лиговском проспекте
12:32
На Коломяжском проспекте пешеход выстрелил из газового пистолета в таксиста
09:55
На севере Петербурга 12-летняя девочка выпала из окна многоэтажного дома
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » СКА победил «Спартак» со счётом 5:2, но это не помешало Илье Ковальчуку набрать юбилейное очко в КХЛ

СКА победил «Спартак» со счётом 5:2, но это не помешало Илье Ковальчуку набрать юбилейное очко в КХЛ

0
77
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
spartak.ru
Вернувшийся в большой хоккей Ковальчук отметился в матче с бывшим клубом – петербургским СКА.

Не успел СКА разгромить «Витязь», как появилась возможность скрестить клюшки с московским «Спартаком», тем более, что в составе столичной команды теперь играет Илья Ковальчук. И надо же такому случиться, что именно в поединке против СКА Ковальчук сумел добраться до значительного бомбардирского рубежа, набрав своё 400-е очко в КХЛ. Но вот на ходе борьбы заброшенная Ковальчуком шайба на 46-й минуте никак не повлияла: СКА к тому моменту вёл со счётом 5:0.

Михаил Воробьёв сумел открыть счёт уже на 4-й минуте, огорчив Дмитрия Николаева с передачи Артёма Земчёнка. У Николаева игра в этот вечер явно не задалась – менее 38 минут чистого игрового времени на льду «Мегаспорта», и замена на Патрика Рыбара после четырёх пропущенных шайб. Николаеву последовательно забили Валентин Зыков и дважды – Сергей Толчинский, который до этого не набирал очков два матча подряд. Но и Рыбару недолго пришлось побыть «сухим»: Арсений Грицюк при помощи Алекса Гальченюка и Ивана Зинченко сделал счёт 5:0 в пользу СКА.

Игра была сделана, и СКА позволил себе дважды пропустить в заключительном периоде: автором первой шайбы престижа для спартаковцев стал Ковальчук, а вторую отправил в ворота Никиты Серебрякова защитник Джоуи Кин.


Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

3-12-2023, 00:51
СКА в овертайме обыграл «Витязь», победную шайбу забросил Михаил Воробьёв
24-11-2023, 01:01
Защитник СКА Александр Никишин в матче со «Спартаком» забросил своей бывшей команде победную шайбу, да ещё и в меньшинстве
26-12-2023, 01:31
СКА в Москве одержал важнейшую победу над «Динамо» со счётом 3:2, дубль сделал Михаил Воробьёв
4-11-2023, 23:56
В матче с «Витязем» петербургский СКА отыгрался с 0:2 и выиграл по буллитам благодаря точному штрафному броску Гальченюка
4-01-2021, 16:31
В Минске Илья Ковальчук не смог снова забить за «Авангард»
3-12-2023, 20:27
СКА удалось выиграть одиннадцатый матч чемпионата КХЛ подряд: в Магнитогорске по буллитам у «Металлурга» со счётом 3:2

Происшествия на дорогах

0
193
11-01-2024, 14:35
В Приморском районе иномарка сбила 16-летнего подростка
0
195
11-01-2024, 11:54
В Ленобласти в лобовом ДТП пострадали три человека
0
156
11-01-2024, 10:17
В Ленобласти в ДТП пострадал 10-летний пассажир "Great Wall"
0
500
10-01-2024, 14:04
В Ленобласти эвакуатор сбил двоих пешеходов
Наверх