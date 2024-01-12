СКА победил «Спартак» со счётом 5:2, но это не помешало Илье Ковальчуку набрать юбилейное очко в КХЛ

Не успел СКА разгромить «Витязь», как появилась возможность скрестить клюшки с московским «Спартаком», тем более, что в составе столичной команды теперь играет Илья Ковальчук. И надо же такому случиться, что именно в поединке против СКА Ковальчук сумел добраться до значительного бомбардирского рубежа, набрав своё 400-е очко в КХЛ. Но вот на ходе борьбы заброшенная Ковальчуком шайба на 46-й минуте никак не повлияла: СКА к тому моменту вёл со счётом 5:0.

Михаил Воробьёв сумел открыть счёт уже на 4-й минуте, огорчив Дмитрия Николаева с передачи Артёма Земчёнка. У Николаева игра в этот вечер явно не задалась – менее 38 минут чистого игрового времени на льду «Мегаспорта», и замена на Патрика Рыбара после четырёх пропущенных шайб. Николаеву последовательно забили Валентин Зыков и дважды – Сергей Толчинский, который до этого не набирал очков два матча подряд. Но и Рыбару недолго пришлось побыть «сухим»: Арсений Грицюк при помощи Алекса Гальченюка и Ивана Зинченко сделал счёт 5:0 в пользу СКА.

Игра была сделана, и СКА позволил себе дважды пропустить в заключительном периоде: автором первой шайбы престижа для спартаковцев стал Ковальчук, а вторую отправил в ворота Никиты Серебрякова защитник Джоуи Кин.



