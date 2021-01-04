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Питерец.ру » Спорт » В Минске Илья Ковальчук не смог снова забить за «Авангард»

В Минске Илья Ковальчук не смог снова забить за «Авангард»

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58
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
Переход Ильи Ковальчука в омский «Авангард» стал самым громким в этом сезоне КХЛ.

Илья Ковальчук хорошо знаком поклонникам СКА, и вот состоялось возвращение звезды отечественного хоккея в КХЛ. Теперь Ковальчук защищает цвета омского «Авангарда» и уже провёл два матча за новую команду.

Дебютный матч Ковальчука за новый клуб вызвал повышенный интерес, и Илья отличился и заброшенной шайбой, и удалениями. «Питерец.ру» заметил, что в составе «Ястребов» Ковальчук играет в тройке вместе с «железным» Кириллом Семёновым и Александром Хохлачёвым.

Свой первый матч с Ковальчуком в составе «Авангард» играл с «Куньлунем», и 37-летнему новичку сразу же удалось отличиться. «Авангард» вёл 3:2, но бездарно провёл концовку, уступив по буллитам (именно Ковальчук не реализовал решающую попытку). 3 января «Авангард» играл в Минске с «Динамо» и уступил в результативной борьбе со счётом 4:5. Ковальчук вышел в том же сочетании (с Семёновым и Хохлачёвым), но очков за результативность почти за 19 минут на льду не сумел.

Контракт с «Авангардом» Ковальчук заключил по схеме «1+1», то есть в конце сезона станет ясно, продолжит ли Илья выступления за омскую команду.

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