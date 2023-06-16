ента новостей

19:18
Михаил Пиотровский и Вячеслав Фетисов на ПМЭФ – 2023 поучаствовали в обсуждении темы «Мифология наших дней: сколько стоит легенда, а вот Валерий Гергиев не присутствовал
18:19
Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун выступили на ПМЭФ – 2023, модератором стал политолог Дмитрий Саймс
15:05
На трассе Р-21 «Кола» ограничат пропускную способность в направлении Мурманска
14:53
РАНХиГС Санкт-Петербург и Президентская библиотека развивают сотрудничество
14:47
Звезды «Алых парусов-2023»: кто станет хедлайнером праздника
14:43
В Петербурге прошла масштабная донорская акция
14:40
Между Законодательным Собранием и НИУ ВШЭ подписано Соглашение о сотрудничестве
14:39
В Сестрорецке иномарка въехала в бетономешалку. Обе машины загорелись. Пострадала водитель легковушки и двое детей
14:37
Заявления Беглова на ПМЭФ-2023 о работе с подростками идут вразрез с провалом молодежной политики Смольного
14:18
На ПМЭФ – 2023 состоялась сессия «Суверенитет в спорте»: участвовали Матыцын, Карелин, Свищёв, Хабиров и Сальников
14:04
В Петербурге пожилой мужчина погиб под колесами электрички
13:33
В связи с закрытием станции метро «Пионерская» запускаются два новых маршрута
13:27
В связи с подготовкой к празднику «Алые паруса» меняется график разводки Троицкого моста
13:24
Дом, в котором жил поэт Маршак, обрёл статус регионального памятника
13:20
Петербург и Волгоградская область активно взаимодействуют в сфере патриотического воспитания молодёжи
13:17
В Петербурге депутаты обсудят вопросы ликвидации Приморской свалки
12:49
Мультимедийный проект «Женское лицо российского космоса» в музейно-выставочном центре «Россия – моя история»
12:47
Петербургские школьники могут исполнить свою мечту и стать ведущими шоу!
11:01
В Тихвине мужчина на "ВАЗ 2102" сбил 7-летнего мальчика
10:49
В Шушарах "Лада Веста" сбила 8-летнего мальчика
10:40
В посёлке имени Свердлова задержали вора-домушника
10:35
В Отрадном задержали подозреваемого в грабеже
10:30
В Петербурге задержали находящегося в розыске мошенника из Ставрополья
10:27
В Ленобласти задержали находящегося в федеральном розыске
09:38
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись автовоз Скания и Газель
01:30
В Овсянниковском саду состоялся шахматный турнир: у профессионалов победил Олег Гаврилов
22:11
Конгрессно-выставочный центр Музея военно-морской славы в кластере «Остров фортов» готов принять Международный военно-морской салон
22:08
«Под крылом Петербурга»: Дом национальностей помогает адаптироваться иностранным гражданам
21:34
Новости КХЛ: Ротенберг сократил зарплаты в СКА, а вратарь Федотов может вернуться в ЦСКА несмотря на контракт с клубом НХЛ «Филадельфия Флайерз»
20:56
В Петербурге на «Газпром Арена» прошел матч на кубок Росконгресса
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун выступили на ПМЭФ – 2023, модератором стал политолог Дмитрий Саймс

Президент России Владимир Путин и президент Алжира Абдельмаджид Теббун выступили на ПМЭФ – 2023, модератором стал политолог Дмитрий Саймс

0
40
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
tass.ru
Пленарное заседание 16 июня стало центральным событием экономического форума.

Изюминкой Петербургского международного экономического форума стало сегодняшнее выступление Владимира Путина на пленарном заседании, которое началось с демонстрации ролика о многополярном мире и роли в нём России.

«Питерец.ру» обратил внимание на модератора – ведущего «Первого канала» Дмитрия Саймса. Этот известный политолог полвека назад эмигрировал из СССР в США, где впоследствии стал директором «Центра национальных интересов». Уже несколько лет Саймс ведёт на «Первом канале» программу «Большая игра».

Саймс и президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун на сцене слушали выступление Путина, которое было максимально насыщенным. «Питерец.ру» выделил несколько тезисов.

В начале своей речи российский лидер вспомнил о прошлогоднем ПМЭФ и тогдашней обстановке, когда «менялся привычный порядок торговли, логистики, перекраивалась вся ткань деловой жизни». Конкурентное преимущество России – устойчивость, основанная на сбалансированной бюджетной политике, низкой инфляции (на уровне исторического минимума). К тому же РФ не изолировалась, а открыта для надёжных партнёров.

По ходу своего выступления Путин попросил собравшихся почтить минутой молчания память Сильвио Берлускони.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

31-05-2017, 08:14
Планы Путина
16-06-2022, 07:36
Глава КНР выступит на ПМЭФ-2022
12-03-2021, 09:05
Путин приедет на ПМЭФ?
15-06-2016, 08:49
Путин на ПМЭФ
13-06-2022, 13:13
Путин затронет тему санкций
18-06-2022, 09:11
Какие вопросы поднял Путин

Происшествия на дорогах

0
78
Сегодня, 14:39
В Сестрорецке иномарка въехала в бетономешалку. Обе машины загорелись. Пострадала водитель легковушки и двое детей
0
81
Сегодня, 10:49
В Шушарах "Лада Веста" сбила 8-летнего мальчика
0
113
Сегодня, 09:38
В Ленобласти лоб в лоб столкнулись автовоз Скания и Газель
0
109
Вчера, 15:56
В Ленобласти в ДТП пострадали четыре человека. Среди них 11-летний мальчик
Наверх