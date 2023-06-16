Изюминкой Петербургского международного экономического форума стало сегодняшнее выступление Владимира Путина на пленарном заседании, которое началось с демонстрации ролика о многополярном мире и роли в нём России.

«Питерец.ру» обратил внимание на модератора – ведущего «Первого канала» Дмитрия Саймса. Этот известный политолог полвека назад эмигрировал из СССР в США, где впоследствии стал директором «Центра национальных интересов». Уже несколько лет Саймс ведёт на «Первом канале» программу «Большая игра».

Саймс и президент Алжирской Народной Демократической Республики Абдельмаджид Теббун на сцене слушали выступление Путина, которое было максимально насыщенным. «Питерец.ру» выделил несколько тезисов.

В начале своей речи российский лидер вспомнил о прошлогоднем ПМЭФ и тогдашней обстановке, когда «менялся привычный порядок торговли, логистики, перекраивалась вся ткань деловой жизни». Конкурентное преимущество России – устойчивость, основанная на сбалансированной бюджетной политике, низкой инфляции (на уровне исторического минимума). К тому же РФ не изолировалась, а открыта для надёжных партнёров.

По ходу своего выступления Путин попросил собравшихся почтить минутой молчания память Сильвио Берлускони.