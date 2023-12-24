Волейбольная «Ленинградка» не смогла оказать достойного сопротивления московскому «Динамо» в финале Кубка России: Ирина Капустина набрала 17 очков

«Питерец.ру» не перестаёт радоваться прогрессу волейбольного клуба «Ленинградка» в сезоне – 2023/2024: коллектив Александр Кашина стал твёрдым «вторым номером» отечественной Суперлиги. Лишь московское «Динамо» регулярно огорчает «Ленинградку» в важнейших матчах сезона. Вот и в кубковом финале команда Константина Ушакова обыграла петербурженок с кажущейся лёгкостью: всего лишь в трёх партиях, при этом лишь в третьей разрыв в счёте был 4 очка, а в первой – целых 8.

В первой партии стараниями Ирины Королёвой и Валерии Романовой помогли «Диким Пчёлам» приблизиться к соперницам на дистанцию «-3» после рывка москвичек на старте матча. Но пара динамовских блокирующих Пушина – Евдокимова не позволили поменяться ходу игры, и «Динамо» выиграло стартовый сет со счётом 25:17.

Во второй партии отлично играла Юлия Кутюкова, и в конце концов «Ленинградке» удалось настичь фаворита – 17:17. Но динамовки смогли вовремя совершить спурт и выиграть ключевой сет – 25:20. Проигрывая 0–2 по партиям, «Ленинградка» не выбросила белый флаг раньше времени: третья партия завершилась со счётом 25:21 в пользу обладателей кубка России памяти Гиви Ахвледиани 2023 года – московского «Динамо». По 10 очков набрали Кутюкова и Анастасия Чернова.