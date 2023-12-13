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Питерец.ру » Спорт » Два петербургских клуба проиграли свои очередные матчи чемпионата МХЛ: молодёжное «Динамо» разгромлено «Красной Армией» со счётом 0:6

Два петербургских клуба проиграли свои очередные матчи чемпионата МХЛ: молодёжное «Динамо» разгромлено «Красной Армией» со счётом 0:6

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Судьбу матча меджу «СКА-1946» и «молодёжкой» столичного «Спартака» решили только буллиты.

Поскольку «Питерец.ру» старается освещать матчи клубов из города на Неве не только в КХЛ и ВХЛ, но и в МХЛ, то – очередные два результата от «молодёжек» СКА и «Динамо» (не московского или минского, а петербургского!). На этот раз – два поражения петербургских команд, но какими разными получились эти проигрыши!

МХК «Динамо» не сумело предъявить никаких аргументов сверстникам из «Красной Армии», результат – оглушительные 0:6 на малой арене «Юбилейного». Первые пять шайб Тимофей Чернышов пропустил в равных составах, и только при счёте 0:5 динамовская оборона не выдержала в большинстве. Авторами голов у «красноармейцев» стали сделавший дубль Иван Янченко, а также отличившиеся по разу Иван Окунев, Илья Паутов, Алексей Донцов и Алексей Чуркин. Такое разгромное поражение не улучшило положение динамовцев в таблице МХЛ.

Выдавшие трёхматчевую победную серию хоккеисты «СКА-1946» тоже проиграли свой очередной матч в «регулярке», но хотя бы сумели набрать очко. Амир Нугманов вывел «Сорок Шестых» вперёд в матче с клубом МХК «Спартак» в первом периоде, однако Глебу Саранчуку пришлось достать шайбу из своих ворот на первой минуте второго периода. Замена Саранчука на Коростелёва на серию буллитов не помогла.


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