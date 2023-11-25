«Красная Армия» обыграла «СКА-1946» в матче чемпионата МХЛ со счётом 3:1

В дерби армейских команд из Москвы и Санкт-Петербурга на этот раз сильнее оказалась «Красная Армия». «Питерец.ру» не забыл пару зрелищных матчей между этими клубами в недалёком прошлом: в сентябре прошлого года «СКА-1946» удалось выиграть со счётом 7:6, а в феврале «красноармейцы» одержали разгромную победу – 7:3.

Вратарь «Красной Армии» Пётр Андреянов до начала третьего периода не пропускал, за это время его одноклубники успели трижды огорчить Глеба Саранчука. Открыл счёт уже на 6-й минуте Глеб Лагода, которого не стала останавливать защита «Сорок Шестых», а Саранчук тоже не спас.

На 11-й минуте хозяева льда разыграли успешную комбинацию, которую завершил точным броском Олег Майстренко (ассистентами выступили Илья Паутов и Никита Фролов). До крупного преимущество «Красной Армии» довёл за несколько секунд до второго перерыва Иван Окунев. После пропущенного «гола в раздевалку» петербуржцы встрепенулись в начале третьей двадцатиминутки.

Артём Вильчинский, чьё удаление предопределило третий гол в ворота «СКА-1946», сумел немного реабилитироваться, забросив единственную шайбу своей команды в этой встрече. Несмотря на это поражение, «Сорок Шестые» опережают «красноармейцев» в турнирной таблице.