Дзюба снова на коне: форвард «Зенита» дважды забил в ворота «Динамо»

Менее 2000 зрителей смогли воочию насладиться противостоянием «Зенита» и «Динамо»: причина понятна. Если в Лиге Чемпионов «Зенит» преследовали неудачи, то первый декабрьский матч чемпионата России команда Сергея Семака выиграла со счётом 5:1. Если с «Уралом» получилось сделать разницу в четыре мяча, то с более статусным «Динамо» – в два.

«Динамо» теперь тренирует Сандро Шварц – и результат виден. При немецком специалисте динамовцы выдали серию из трёх побед, а провалились лишь в гостевом матче с «Ростовом» (1:4).

В начале игры «Зенита» и «Динамо» сработало старое футбольное правило: «не забиваешь ты – забивают тебе». Гости «Газпром Арены» упустил отличный шанс в дебюте, а вот Артём Дзюба на 14-й минует не промахнулся. Через 20 минут случился едва ли не ключевой эпизод матча: VAR привёл к назначению пенальти в ворота Шунина, и Дзюба не промахнулся – 2:0.

Во втором тайме главный арбитр Сергей Иванов наказал уже «Зенит», и форвард «Динамо» Комличенко переиграл Лунёва. Борьбу завершил гол Сердара Азмуна, которому ассистировал Сутормин. «Питерец.ру» отмечает, что Азмун и Дзюба лидируют в гонке бомбардиров РПЛ – по 10 мячей.