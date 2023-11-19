МХЛ: победа «СКА-1946» над клубом «АКМ-Юниор» со счётом 3:1, а МХК «Динамо» обыграло сверстников из «Атланта» – 2:1

«СКА-1946» до рандеву с тульской командой «АКМ-Юниор» одержал в МХЛ разгромную победу над «СКА-Карелией» (10:0), крупную – над «Крыльями Советов» (5:2) и пересилил «Академию-СКА Юниор» из Красногорска (4:2). Матч с туляками складывался в пользу «Сорок Шестых», которые трижды поразили ворота Владимира Истомина во временном промежутке между 24-й и 55-й минутами.

Счёт во втором периоде открыл Матвей Короткий с передач Амира Нугуманова и Ивана Корнилова. На 46-й минуте Александр Филиппов удвоил преимущество «СКА-1946», ассистентами у Филиппова выступили Вячеслав Дубровцев и Алексей Ленонтьев. До крупного преимущество петербуржцев довёл сделавший дубль Короткий с точного паса Матвея Полякова. Вратарь «Сорок Шестых» Кирилл Герасимюк лишился «сухаря» после гола Данилы Семихина в большинстве: малый штраф схлопотал форвард «СКА-1946» Владислав Романов. Набрав 34 очка, «СКА-1946» занимает второе место в Западной конференции (лидирует «Локо» – 35 очков) и четвёртое – в МХЛ. Лидируют в молодёжной лиге с большим отрывом «Мамонты Югры» (45 очков).

«Молодёжка» петербургского хоккейного «Динамо» первой пропустила от команды МХК «Атлант». Но Руслан Гимбатов сравнял счёт, а Даниил Давыдов принёс победу динамовцам.