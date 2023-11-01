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Питерец.ру » Спорт » СКА дома проиграл «Ак Барсу», Яшкин и Кагарлицкий забросили бывшему клубу

СКА дома проиграл «Ак Барсу», Яшкин и Кагарлицкий забросили бывшему клубу

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Да ещё и Вячеслав Войнов напомнил о себе, набрав ассистентский балл.

а поражение от такого клуба, как «Ак Барс», нельзя винить ни одну из команд КХЛ. Но у СКА сейчас такой период, что любая победа очень нужна, поэтому домашний проигрыш «Ак Барсу» со счётом 2:3 как минимум не поднял СКА в таблице Западной конференции повыше. «Питерец.ру» не ожидал в начале ноября увидеть СКА делящим с «Северсталью» 8–9 места на Западе КХЛ – по 24 очка. Невские армейцы сейчас отстают от московского «Динамо» (37 очков), «Спартака» (36), «Торпедо» (32), «Локомотива» (31), ЦСКА (28), «Сочи» и минского «Динамо» (по 25).

В игре с казанцами в воротах СКА неожиданно появился Артемий Плешков. Вероятно, Никита Серебряков слишком много играл в предыдущих матчах, и Роман Ротенберг предпочёл выпустить против «Ак Барса» резервного вратаря петербургской команды. Зинэтула Билялетдинов вратарского сюрприза не преподнёс – играл Тимур Билялов.

«Ак Барс» уже на 4-й минуте открыл счёт после точного броска Дыняка, после чего инициативу перехватили хозяева льда. Шайбы Арсения Грицюка и Василия Глотова позволили СКА отправиться на первый перерыв, лидируя в счёте 2:1. Но победа вчера досталась «Ак Барсу»: сначала Дмитрий Яшкин сравнял счёт, автором победного гола гостей стал Дмитрий Кагарлицкий.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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