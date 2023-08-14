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Питерец.ру » Спорт » Петербургская «Звезда» проиграла все четыре матче на старте сезона во второй лиге: Дмитрий Комбаров и теперь не будет уволен?

Петербургская «Звезда» проиграла все четыре матче на старте сезона во второй лиге: Дмитрий Комбаров и теперь не будет уволен?

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
fcrodina.com
«Родина-М» победила «Звезду» в гостях, о чём уже с гордостью сообщил клубный сайт.

«Питерец.ру» продолжает удивляться тому беспорядку, который творится в футбольной «Звезде». Петербургская команда провела очередной календарный матч – пусть даже и снова проигранный – а клубный сайт «Звезды» не торопится об этом сообщать.

Те счастливчики, которые четыре раза подряд ставили на поражение «Звезды», которую тренирует Дмитрий Комбаров, могли серьёзно поправить своё материальное благополучие. Очередная «баранка» получена потускневшей «Звездой» от клуба «Родина-М» с любимым в чемпионате – 2023/2024 счётом – 2:3.

А ведь до встречи со «Звездой» «Родина-М» не просто проигрывала, а не могла даже забить. А здесь «Звезда» пропустила трижды, и первый раз – очень быстро. На 9-й минуте Матвей Кожин открыл счёт, а классический «гол в раздевалку» забил «Звезде» Илья Антонов.

Комбаров нашёл ободряющие слова, и в промежутке между 60-й и 70-й минутами его подопечные забили дважды. Станислав Библик поразил ворота «Родины-М» с игры, а Максим Андреев реализовал пенальти. Но добиться даже ничьей «Звезде» вновь не удалось: Артур Гарибян забил, и «Родина-М» торжествовала гостевую победу.

Уволят ли Комбарова перед следующим матчем петербургской команды, соперником в котором будет клуб «Луки-Энергия»?

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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