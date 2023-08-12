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Питерец.ру » Спорт » СКА выпустил в продажу «наборные» абонементы на сезон – 2023/2024: нужно будет посетить минимум 16 матчей

СКА выпустил в продажу «наборные» абонементы на сезон – 2023/2024: нужно будет посетить минимум 16 матчей

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ska.ru
Цена подобного абонемента при минимально возможном количестве посещённых игр – до 18 тысяч рублей.

«Питерец.ру» решил прикинуть, во сколько может обойтись «наборный» абонемент для посещения домашних игр хоккейного клуба СКА в предстоящем сезоне. На сайте петербургского клуба появилось соответствующее объявление о том, что купить наборный абонемент можно с 10 августа. Что это может дать и сколько это будет стоить?

Календарь домашних матчей СКА в сезоне – 2023/2024 уже известен. 12 сентября команда Романа Ротенберга проведёт свой первый матч перед родными трибунами, соперник принципиальный – «Спартак». Выберем ещё 15 самых интересных игр СКА в «Ледовом». Достойно внимания обновлённое московское «Динамо» (15 сентября и 28 ноября). «Локомотив» приедет в Петербург 11 октября, а ещё 5 и 29 января, «Ак Барс» и Дмитрий Яшкин с Дамиром Жафяровым – 31 октября.

Посмотреть, как Сергей Толчинский попытается забить «Авангарду», можно будет 2 ноября. С ЦСКА невские армейцы играют дома трижды – 20 ноября, 21 декабря и 26 января. Важно посетить матчи СКА с «Трактором» (9 ноября), «Автомобилистом» (30 декабря), «Металлургом» (7 января) и «Салаватом Юлаевым» (15 февраля). Закроет сезон игра с «Торпедо» 18 февраля.

На места с хорошим обзором наборный абонемент будет стоить порядка 17–18 тысяч рублей.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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