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Питерец.ру » Спорт » Хоккейный вратарь Иван Федотов – снова в центре внимания: его контракт с ЦСКА может подорвать устои взаимоотношений КХЛ и НХЛ

Хоккейный вратарь Иван Федотов – снова в центре внимания: его контракт с ЦСКА может подорвать устои взаимоотношений КХЛ и НХЛ

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.khl.ru
В своё время нашумевшей была история Александра Радулова, а сейчас главный ньюсмейкер – Иван Федотов.

Иван Федотов не является хоккеистом СКА, но «Питерец.ру» не мог пройти мимо столь масштабной информационной бомбы. СМИ буквально кипят: признание КХЛ контракта Федотова и ЦСКА может … взорвать сложившиеся отношения между отечественной и заокеанской лигами. Будем разбираться.

Днём 8 июля КХЛ сделала официальное заявление «о статусе контракта Ивана Федотова». Из документа следует, что КХЛ попыталась выяснить у НХЛ, является ли Федотов игроком задрафтовавшей его «Филадельфии» (или хотя бы считается?). Ответ из НХЛ пришёл, и вывод такой: КХЛ и ЦСКА считают, что Федотов – не игрок «Филадельфии» ввиду отсутствия действующего контракта между игроком и клубом. Во всяком случае, контракта нет «в том смысле, который закладывался в Меморандуме о Взаимопонимании» (между КХЛ и НХЛ).

КХЛ официально признала двухлетний контракт Федотова с ЦСКА (это с большой вероятностью закрывает вице-чемпиону Олимпиады – 2022 дорогу к НХЛовской карьере). В то же время, в сообщении КХЛ говорится о «личном желании игрока выступать за ЦСКА», а на Западе индивидуальная свобода особенно ценится.

НХЛ быстро откликнулась: североамериканская Лига считает, что у Федотова есть автоматически продлённый контракт с «Филадельфией Флайерз».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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