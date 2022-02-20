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Питерец.ру » Спорт » Олимпийский финал проигран финнам, зато в СКА теперь играют сразу два чемпиона Пекина

Олимпийский финал проигран финнам, зато в СКА теперь играют сразу два чемпиона Пекина

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ska.ru
Клубный сайт невских армейцев уже поздравил Микко Лехтонена и Лео Комарова.

«Питерец.ру» склонен видеть главную причину поражения сборной России в финале Олимпиады – 2022 вовсе не в «финском комплексе». Мог повлиять напряжённейший полуфинал со шведами, когда перспективы команды Алексея Жамнова несколько раз буквально висели на волоске. Но в той игре в чём-то повезло: Ткачёв подстраховал вратаря, в овертайме не случилось удаления, а Яковлев забил спасительный буллит.

Повод для радости в первом периоде дала заброшенная Михаилом Григоренко шайба в большинстве (одним из ассистентов выступил нападающий СКА Никита Гусев). Но после этого попадали в ворота только финны: сначала защитник «Авангарда» Покка сравнял счёт дальним броском, а затем была пропущена и решающая шайба. Поначалу СМИ трубили об ошибке Ивана Федотова, но позже стало понятно: это не голкипер ЦСКА пустил «бабочку», а финский игрок удачно подправил шайбу. Времени при счёте 1:2 было предостаточно – практически весь третий период. Но серьёзного штурма ворот Сятери организовать не удалось: по воротам голкипера «Сибири» наши хоккеисты в заключительном периоде смогли бросить … всего три раза.

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