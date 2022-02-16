Вторая победа над сборной Дании вывела нашу хоккейную сборную в полуфинал Олимпиады

Несмотря на игровое преимущество, победа над датчанами далась команде Алексея Жамнова не без труда. Скандинавы ожидаемо сыграли «вторым номером», и если бы везение оказалось на стороне датчан, то мог бы случиться овертайм. «Питерец.ру» излагает ход матча по порядку.

После того, как капитан российской команды Вадим Шипачёв открыл счёт, дожать соперника не получилось. Датская оборона держалась, а вот удаление Сергея Плотникова обернулось шайбой в воротах Ивана Федотова – 1:1 в дебюте второго периода. Никите Нестерову удался отличный щелчок, и «сборная ОКР» снова вышла вперёд. И здесь на первый план вышел защитник московского «Динамо» Вячеслав Войнов. Сначала бывший игрок СКА спас ворота после ошибки Федотова, а затем забросил важнейшую третью шайбу. Итог – 2:1, и впереди полуфинал со сборной Швеции.

«Тре Крунур» обыграли Канаду со счётом 2:0, голкипер СКА Ларс Юханссон торжествует по поводу бессилия атаки «Кленовых Листьев». Однако нельзя забывать, что НХЛовцев на этой Олимпиаде нет, только бывшие – такие как Войнов или играющий теперь в АХЛ канадец Эрик Стаал.