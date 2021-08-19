СКА потерпел чувствительное поражение от «Салавата Юлаева» в Казани

«Питерец.ру» посмотрел на ростер игроков, которые выходили на казанский лёд в матче против СКА и сделал вывод – юлаевцы в который раз сильно изменились. Из хоккеистов, которые ассоциируются с уфимской командой, с невскими армейцами сыграли только Григорий Панин, Теэму Хартикайнен и поигравший в СКА Александр Кадейкин.

Итог для СКА мог бы выглядеть обескураживающим, но счёт 1:4 зафиксирован в предсезонном матче. Да и новичка невских армейцев Ларса Юханссона винить не в чем: шведский голкипер пропустил только две шайбы из четырёх. «Салават Юлаев» открыл счёт уже на 2-й минуте: помогло удаление Андрея Кузьменко. Воробьёв и Хартикайнен помогли отличиться Науменкову в этом эпизоде, однако СКА незадолго до сирены на первый перерыв сравнял счёт усилиями Ивана Морозова.

Во втором отрезке встречи СКА доигрался до меньшинства в формате «3Х5», но обороне армейцев удалось выстоять. Решающей стала шайба Алалыкина, которая влетела в ворота Юханссона на 33-й минуте. Удаления в составе команды Томи Лямся петербуржцам использовать не удалось, а в пустых воротах СКА побывали ещё две шайбы после бросков Воробьёва и Пустозёрова.