Очередным новичком СКА по ходу сезона стал Микко Лехтонен, ранее блиставший в «Йокерите»

Рядовая победа СКА над «Йокеритом» (2:0, новый «сухарь» Ларса Юханссона) не привлекла бы к себе такого внимания, если бы не один нюанс. Параллельно с матчем в СМИ просочилась новость: в СКА появится ещё один статусный новичок. «Питерец.ру» не уделял должного внимания селекции невских армейцев этой осенью, и вот этот момент настал.

Мэт Робинсон провёл за СКА уже 8 матчей, но пока этот звёздный для КХЛ канадец статистикой не блещет – всего 3 очка, что для него очень мало. Вернувшийся из НХЛ Никита Гусев именно в матче с «Йокеритом» набрал первый ассистентский балл, забросить за три матча после возвращения в СКА Гусев не смог. Что касается Валентина Зыкова, то он как раз забил в дебютном матче в КХЛ, поразив ворота «Барыса». Зыков так рано уехал за океан, что не успел сыграть в КХЛ – и вот теперь навёрстывает упущенное. В Северной Америке Зыков играл результативно, но – в низших лигах, а в НХЛ карьера не задалась.

И вот – новое подписание: ряды СКА пополнит Микко Лехтонен, сверкнувший не так давно в «Йокерите».