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Питерец.ру » Спорт » Очередным новичком СКА по ходу сезона стал Микко Лехтонен, ранее блиставший в «Йокерите»

Очередным новичком СКА по ходу сезона стал Микко Лехтонен, ранее блиставший в «Йокерите»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
По иронии судьбы права на результативного защитника СКА получил у «Йокерита», который обыграл и в личной встрече.

Рядовая победа СКА над «Йокеритом» (2:0, новый «сухарь» Ларса Юханссона) не привлекла бы к себе такого внимания, если бы не один нюанс. Параллельно с матчем в СМИ просочилась новость: в СКА появится ещё один статусный новичок. «Питерец.ру» не уделял должного внимания селекции невских армейцев этой осенью, и вот этот момент настал.

Мэт Робинсон провёл за СКА уже 8 матчей, но пока этот звёздный для КХЛ канадец статистикой не блещет – всего 3 очка, что для него очень мало. Вернувшийся из НХЛ Никита Гусев именно в матче с «Йокеритом» набрал первый ассистентский балл, забросить за три матча после возвращения в СКА Гусев не смог. Что касается Валентина Зыкова, то он как раз забил в дебютном матче в КХЛ, поразив ворота «Барыса». Зыков так рано уехал за океан, что не успел сыграть в КХЛ – и вот теперь навёрстывает упущенное. В Северной Америке Зыков играл результативно, но – в низших лигах, а в НХЛ карьера не задалась.

И вот – новое подписание: ряды СКА пополнит Микко Лехтонен, сверкнувший не так давно в «Йокерите».

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