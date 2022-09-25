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Питерец.ру » Спорт » Московскому «Динамо» удалось прервать победную серию СКА, начавшуюся в 1-м туре

Московскому «Динамо» удалось прервать победную серию СКА, начавшуюся в 1-м туре

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ska.ru
В матче было заброшено всего две шайбы, а победитель определился в буллитной серии.

«Питерец.ру» понимал, что победная серия СКА должна была рано или поздно закончиться. В итоге в субботу столичные динамовцы смогли остановить победную поступь команды Романа Ротенберга.

Интересно, что до начала чемпионата московское «Динамо» считали чуть ли не кандидатом в аутсайдеры из-за больших изменений в составе. Но Алексей Кудашёв пока очень успешно руководит «бело-голубыми», которые к тому же смогли обыграть лидера чемпионата.

Основное время матча между СКА и «Динамо», который состоялся 24 сентября в Санкт-Петербурге, завершилось вничью. В концовке стартового периода счёт открыл Дамир Жафяров, которому ассистировали Игорь Ожиганов и Захар Бардаков. А во второй трети гости смогли пробить Дмитрия Николаева – 1:1. В серии буллитов решающий бросок удался очень перспективному Дмитрию Рашевскому. Так СКА впервые проиграл в официальном матче в сезоне – 2022/2023.

Сегодня в КХЛ отличился форвард «Сибири» Александр Шаров, забросивший четыре шайбы в ворота «Витязя». Новосибирцы победили со счётом 5:4 в овертайме.

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