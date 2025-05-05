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Питерец.ру » События в мире » Трамп вновь пригрозил применить военную силу для аннексии Гренландии

Трамп вновь пригрозил применить военную силу для аннексии Гренландии

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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
CNN
Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил использовать военную силу для аннексии Гренландии

Президент США Дональд Трамп вновь пригрозил использовать военную силу для аннексии Гренландии, заявив в интервью NBC News, что не исключает возможности включения самоуправляемой датской территории в состав Соединенных Штатов.

Это последний из многих комментариев Трампа о захвате контроля над богатым ресурсами островом, который, как он настаивает, нужен США в целях национальной безопасности.

«Я не исключаю этого», — сказал он Кристен Уэлкер из NBC News в интервью, которое вышло в эфир в воскресенье. «Я не говорю, что собираюсь это делать, но я ничего не исключаю».

«Нам очень нужна Гренландия», — сказал Трамп. «Гренландия — это очень небольшое количество людей, о которых мы будем заботиться, и мы будем лелеять их, и все такое. Но нам это нужно для международной безопасности».

Он добавил, что сомневается в том, что это произойдет, но такая возможность «безусловно» есть.

Трамп неоднократно выражал заинтересованность в покупке острова или в том, чтобы США захватили его силой или экономическим принуждением, даже несмотря на то, что союзники по НАТО Дания и Гренландия решительно отвергли эту идею.

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