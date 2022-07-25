По меньшей мере 17 гаитянских мигрантов найдены мертвыми у берегов Багамских островов

Спасатели на Багамах обнаружили тела 17 гаитянских мигрантов, которые, как считается, погибли после того, как их судно перевернулось в бурном море во время «предполагаемой операции по контрабанде людей», заявил лидер страны.
Тела 15 женщин, мужчины и младенца были найдены в воде после того, как Королевская полиция Багамских островов и Королевские силы обороны Багамских островов отреагировали на сообщения о происшествии на лодке в семи милях от Нью-Провиденс сразу после часа ночи в воскресенье, премьер-министр Багамских островов. Об этом говорится в заявлении Филипа Дэвиса.
По словам Дэвиса, 25 человек были спасены и переданы представителям здравоохранения для наблюдения, но предполагается, что еще несколько человек пропали без вести, и поисково-спасательные работы продолжаются.
Дэвис сказал, что его правительство всегда предостерегало от опасных путешествий и усилило наблюдение на суше и на море, а также усилило патрулирование.
Комиссар полиции Багамских островов Клейтон Фернандер сообщил журналистам в воскресенье, что на борту 20-футового катера находились от 50 до 60 человек и что поиски выживших или тел продолжаются.
Он сказал, что среди выживших были двое багамцев, которых допрашивали в полиции. По его словам, мужчины были известны полиции «за различные правонарушения».
Министр иммиграции Кит Белл сообщил, что 20 человек были доставлены в центр содержания под стражей и допрошены.