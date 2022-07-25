По меньшей мере 17 гаитянских мигрантов найдены мертвыми у берегов Багамских островов

Спасатели на Багамах обнаружили тела 17 гаитянских мигрантов, которые, как считается, погибли после того, как их судно перевернулось в бурном море во время «предполагаемой операции по контрабанде людей», заявил лидер страны.

Тела 15 женщин, мужчины и младенца были найдены в воде после того, как Королевская полиция Багамских островов и Королевские силы обороны Багамских островов отреагировали на сообщения о происшествии на лодке в семи милях от Нью-Провиденс сразу после часа ночи в воскресенье, премьер-министр Багамских островов. Об этом говорится в заявлении Филипа Дэвиса.

По словам Дэвиса, 25 человек были спасены и переданы представителям здравоохранения для наблюдения, но предполагается, что еще несколько человек пропали без вести, и поисково-спасательные работы продолжаются.

«Предварительные расследования показывают, что двухмоторный скоростной катер покинул причал на Вест-Бэй-стрит около часа ночи, на борту находилось около 60 человек. Считается, что их конечным пунктом назначения был Майами, штат Флорида», — сказал премьер-министр.

«Сотрудники правоохранительных органов проинформируют вас об уголовном деле, а также о других усилиях по спасению и восстановлению. Однако я хотел бы передать соболезнования моего правительства и народа Багамских островов семьям тех, кто погиб в этой трагедии», — сказал премьер-министр.

Дэвис сказал, что его правительство всегда предостерегало от опасных путешествий и усилило наблюдение на суше и на море, а также усилило патрулирование.

«Мы пользуемся этой возможностью, чтобы решительно осудить организацию операций по контрабанде, которые рискуют человеческими жизнями и ставят под угрозу нашу национальную безопасность. Причастные к этому лица будут привлечены к уголовной ответственности', - сказал он. «Я понимаю ситуацию, с которой сталкиваются многие из этих мигрантов, которая побуждает их идти на такой большой риск. Однако мы призываем тех, кто рассматривает возможность такого путешествия, не делать этого».

Комиссар полиции Багамских островов Клейтон Фернандер сообщил журналистам в воскресенье, что на борту 20-футового катера находились от 50 до 60 человек и что поиски выживших или тел продолжаются.

Он сказал, что среди выживших были двое багамцев, которых допрашивали в полиции. По его словам, мужчины были известны полиции «за различные правонарушения».

Министр иммиграции Кит Белл сообщил, что 20 человек были доставлены в центр содержания под стражей и допрошены.