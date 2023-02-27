Бывший муж и родственники обвиняются в убийстве гонконгской модели Эбби Чой

Четыре члена одной семьи, обвиненные в связи с ужасным убийством гонконгской модели Эбби Чой, предстали перед судом в понедельник после того, как полиция заявила, что они нашли то, что предположительно является частями ее расчлененного тела, сообщила общественная телерадиокомпания RTHK.

Бывший муж Чой Алекс Квонг, 28 лет, его брат Энтони, 31 год, и их отец, Квонг Кау, 65 лет, обвиняются в ее убийстве. 63-летняя мать Алекса Квонга Дженни Ли обвиняется в воспрепятствовании отправлению правосудия, сообщает RTHK.

Всем четверым было отказано в освобождении под залог, постановил в понедельник магистратский суд города Коулун, сообщает RTHK.

В воскресенье следователи обнаружили череп, несколько ребер и волосы в большой кастрюле для супа из нержавеющей стали, которая, как полагают, является останками Чхве, сообщила полиция. Другие части тела, в том числе туловище и руки Чоя, отсутствуют.

Это следует за полицейским расследованием, которое началось в среду после того, как 28-летний Чой был объявлен пропавшим без вести. Два дня спустя части ее тела были найдены в доме в городском районе Тай По, сообщила полиция. По словам полиции, в доме также были обнаружены мясорубка, электрическая пила и одежда.

Полиция сообщила, что бывший муж Чхве был арестован в субботу на паромном причале на одном из отдаленных островов города. Его брат и его родители были арестованы в пятницу.

По сообщению полиции, пятая подозреваемая, 47-летняя пожилая женщина, была арестована в воскресенье в связи с этим делом.

Чой, модель и влиятельный человек в социальных сетях с более чем 100 000 подписчиков в Instagram, недавно появилась в качестве цифровой модели для обложки роскошного журнала L’Officiel Monaco и посетила Неделю моды в Париже в этом году.

Суд отложил рассмотрение дела до 8 мая, чтобы полиция могла провести дальнейшее расследование, сообщает RTHK.