Лава от извержения вулкана стекает в эвакуированный рыбацкий городок на юго-западе Исландии

Вулкан извергся на юго-западе Исландии, выбросив расплавленную лаву в близлежащий город и поджег дома, говорят власти, это второе извержение, которое этот район наблюдал за несколько недель.

Непосредственной угрозы жителям Гриндавика, небольшого рыбацкого городка, находящегося под приказом об эвакуации, не было.

Веб-камера, установленная исландской общественной телекомпанией RUV, показала поток лавы, текущий в Гриндавик, а горящие здания находились всего в нескольких метрах от других домов.

Хьордис Гудмундсдоттир, представитель Агентства гражданской защиты Исландии, ранее предупредил, что лава «вполне возможно» достигнет города и повредит инфраструктуру, даже если он защищен антилавовыми стенами, и что власти отслеживают поток.

В субботу национальный комиссар полиции Исландии приказал жителям Гриндавика, впервые эвакуированных в ноябре, снова эвакуироваться к вечеру понедельника после того, как на дорогах в этом районе открылись вулканические трещины.

Шестьдесят домохозяйств - 10% обычного населения города - на данный момент были эвакуированы, сказал Гудмундсдоттир, добавив, что многие люди еще не вернулись после извержения в прошлом месяце. По словам Гудмундсдоттир, никакой опасности для человеческой жизни не было.

После извержения полиция повысила уровень тревоги. Для наблюдения за ситуацией также был задействован вертолет береговой охраны Исландии.

За несколько часов до извержения метеорологическая служба Исландии сообщила о землетрясении.

Гриндавик, расположенный примерно в 70 километрах (43 милях) к юго-западу от столицы Исландии Рейкьявика на полуострове Рейкьянес, ранее был эвакуирован после нескольких недель сейсмической активности, кульминацией которой стало резкое извержение вулкана, вызвавшее выбросы лавы и выбросившие в небо огромные клубы дыма.