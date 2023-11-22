Израиль и ХАМАС договорились о прорывном соглашении об освобождении заложников и четырехдневном перемирии

Израиль и ХАМАС достигли соглашения о четырехдневной паузе в боевых действиях и освобождении по меньшей мере 50 женщин и детей, удерживаемых в заложниках в Газе, что ознаменовало крупный дипломатический прорыв спустя почти семь недель после начала конфликта, который перерос в серьезный гуманитарный кризис в анклаве.

Сделка, изложенная ключевым участником переговоров Катаром в заявлении, предусматривает освобождение заложников, удерживаемых ХАМАСОМ в плену, в обмен на ряд палестинских женщин и детей, находящихся в израильских тюрьмах.

Перемирие, тем временем, также позволит ввести “большее количество гуманитарных конвоев и другой чрезвычайной помощи”, говорится в заявлении. Время начала паузы в боевых действиях будет объявлено в течение следующих 24 часов, добавляется в заявлении.

Ведущий переговорщик Катара, государственный министр Мохаммед Аль-Хулайфи, заявил, что соглашение должно побудить международное сообщество “воспользоваться этой короткой возможностью для придания дальнейшего импульса дипломатическому движению”. Семьи тех, кто был взят в заложники, восприняли это заявление с облегчением и растущим нетерпением, которые теперь ожидают дальнейших новостей о своих близких. Это также вызвало положительную реакцию на международной арене.

Президент Египта Абдельфаттах Ас-Сиси подтвердил приверженность Египта поиску “устойчивого” решения для палестинского народа, в то время как премьер-министр Катара заявил, что его страна надеется, что развитие событий приведет к “всеобъемлющему и устойчивому соглашению, которое положит конец войне и кровопролитию”.

Министерство иностранных дел Иордании заявило, что это надеется, что сделка при иностранном посредничестве станет “шагом”, который приведет к “полному прекращению войны” в Газе.

В России пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков приветствовал сделку, заявив, что Москва рассматривает ее “позитивно” и охарактеризовав как “первую хорошую новость из Газы за очень долгое время”.

По данным израильских военных, ХАМАС удерживает в плену в Газе 239 заложников, в том числе иностранных граждан из 26 стран. Массовые похищения под дулом пистолета произошли 7 октября, когда боевики ХАМАС нанесли скоординированный и кровавый внезапный удар через границу, в результате которого погибло около 1200 человек – крупнейшее подобное нападение на Израиль с момента основания страны в 1948 году. До заключения сделки была освобождена лишь горстка заложников. Израиль ответил на нападение объявлением войны ХАМАСУ и введением блокады Газы, которая перекрыла поставки продовольствия, воды, медикаментов и топлива, одновременно начав безжалостные воздушные и наземные атаки.

Согласно данным министерства здравоохранения Палестины на Западном берегу, которые основаны на информации органов здравоохранения, управляемых Хамасом, с 7 октября в Газе погибло около 12 700 человек. Недавно объявленная сделка последовала за неделями переговоров, в которых участвовали Соединенные Штаты и Египет, и была одобрена кабинетом министров Израиля ранним утром в среду после шестичасовой встречи, которую израильский чиновник охарактеризовал как “напряженную и эмоциональную”. Израиль допускал, что перемирие может выйти за рамки первоначального четырехдневный период, заявив в заявлении, что дополнительный день будет добавлен за каждые 10 дополнительных заложников, доступных для освобождения. По заявлению правительства, около 150 палестинских заключенных будут освобождены в течение четырех дней во время первоначального освобождения заложников, если будут соблюдены условия.

Секретариат Кабинета министров Израиля сообщил, что на первом этапе 150 заключенных, находящихся под охраной сил безопасности, будут освобождены в четыре этапа в течение четырех дней, причем палестинцы будут освобождены при условии, что по меньшей мере 10 похищенных израильтян будут передаваться израильским силам безопасности каждый день. Израиль заявил, что в течение этих четырех дней в боевых действиях будет затишье. Но также стало ясно, что Израиль планирует возобновить свою воздушную и наземную кампанию “для завершения ликвидации ХАМАСА”, как только завершится этот раунд освобождения заложников. Точное время начала паузы и подробности о том, где и как будут освобождены заложники, остаются неясными.