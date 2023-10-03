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Питерец.ру » События в мире » Самая страшная вспышка денге в Бангладеш уже унесла жизни более 1000 человек

Самая страшная вспышка денге в Бангладеш уже унесла жизни более 1000 человек

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
CNN
Самая страшная вспышка денге в Бангладеш уже унесла жизни более 1000 человек

Официальные данные показывают, что более 1000 человек умерли от лихорадки денге в результате самой серьезной вспышки в истории Бангладеш за всю историю наблюдений, а повышение температуры из-за климатического кризиса способствовало продолжающемуся распространению, поскольку впервые сообщается о большем количестве случаев заболевания вдали от густонаселенных городских центров.

По данным Генерального управления здравоохранения Бангладеш, опубликованным в понедельник, с января от болезней, переносимых комарами, умерло 1017 человек, в том числе более 100 детей, а число инфекций выросло более чем на 208 000.

Хотя лихорадка денге является эндемическим заболеванием в этой южноазиатской стране, пик заболеваемости обычно приходится на сезон дождей с июля по сентябрь, в этом году рост заболеваемости начался гораздо раньше – ближе к концу апреля.

По словам ученых, продолжительный сезон муссонов, сопровождавшийся более высокими температурами в сочетании с нерегулярными обильными дождями, создал идеальные условия для размножения комаров Aedes, переносчиков болезни денге.

Приток пациентов создал нагрузку на систему здравоохранения страны, а больницы столкнулись с нехваткой коек и персонала для ухода за ними, сообщают местные СМИ.

Смертность от вспышки почти в четыре раза выше, чем в прошлом году, когда умер 281 человек. По данным органов здравоохранения Бангладеш, только в сентябре было зарегистрировано более 79 600 случаев заболевания и 396 смертей.

Также растет обеспокоенность по поводу распространения вспышки на более прохладные месяцы. В прошлом году пик заболеваемости денге пришелся только на октябрь, а большинство смертей было зарегистрировано в ноябре.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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