Северная Корея обвинила во вспышке Covid-19 «необычные предметы» у границы с Южной Кореей

Северная Корея в пятницу заявила, что вспышка Covid-19 началась, когда двое жителей прикоснулись к «необычным вещам» недалеко от границы с Южной Кореей, сообщают государственные СМИ.

Штаб по предотвращению чрезвычайных эпидемий Северной Кореи, который расследовал вспышку, заявил в пятницу, что она началась в районе Ифори округа Кумган, к северу от демилитаризованной зоны (ДМЗ), которая отделяет страну от Южной Кореи.

18-летний солдат и 5-летний ребенок в этом районе были идентифицированы как первые два положительных случая этой вспышки, и у них начали проявляться симптомы после контакта с «необычными предметами» на холме недалеко от границы в в начале апреля, согласно отчету о расследовании, опубликованному государственным информационным агентством ЦТАК.

В отчете не уточняется, что это были за «необычные предметы», но подчеркивается необходимость «бдительно бороться с необычными предметами, приносимыми ветром и другими климатическими явлениями и воздушными шарами» вдоль южной границы Северной Кореи.

Хотя люди могут заразиться при контакте с зараженными поверхностями или предметами, по данным Центров США по контролю и профилактике заболеваний, риск обычно считается низким.

В конце апреля базирующаяся в Южной Корее группа активистов северокорейских перебежчиков «Борцы за свободную Северную Корею» (FFNK) заявила, что она отправила через границу большие воздушные шары с антисеверокорейскими листовками.

Группа также заявила, что отправила воздушные шары с медикаментами, такими как тайленол и витамин С, на север в июне во время вспышки Covid-19 в стране.

Обе партии были отправлены без необходимого разрешения южнокорейских властей.

В ответ на отчет Северной Кореи правительство Южной Кореи отрицало возможность распространения Covid-19 через листовки, рассылаемые с юга, со ссылкой на местных и международных экспертов в области здравоохранения о низком риске.

Заместитель официального представителя министерства объединения Южной Кореи Ча Док Чхоль заявил на брифинге в пятницу, что правительство неоднократно просило группу прекратить отправку своих воздушных шаров через границу, поскольку правительство работает над межкорейским сотрудничеством для решения проблемы. COVID-19 вспышка.

До мая в Северной Корее не было зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, хотя мало кто верит, что страна с населением около 25 миллионов человек могла быть избавлена ​​от вируса более двух лет.

С момента признания своих первых инфекций Северная Корея сообщила о более чем 4,7 миллиона случаев «лихорадки», но утверждает, что подавляющее большинство из них полностью выздоровели.

Независимую проверку числа случаев и выздоровлений, о которых сообщают северокорейские государственные СМИ, сложно провести из-за отсутствия свободных СМИ в стране.

Вспышка вызвала тревогу во всем мире, учитывая обветшавшую инфраструктуру общественного здравоохранения Северной Кореи, нехватку оборудования для тестирования и большую часть невакцинированного населения.